Милла Йовович появилась в Hitman: World of Assassination в качестве новой неуловимой цели

IO Interactive, независимый разработчик и издатель видеоигр, запустил новую миссию «Неуловимая цель» в Hitman World of Assassination. Новая миссия «Неуловимая цель»: «Предвестник», в которой главную роль исполняет звезда блокбастеров Милла Йовович, будет доступна с 25 февраля по 24 марта 2026 года бесплатно в игре и в рамках бесплатной демоверсии (ранее известной как «Бесплатный стартовый пакет») на PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, PC VR, Nintendo Switch, Nintendo Switch, iPhone, iPad, а теперь и на компьютерах Apple Mac в Mac App Store и Steam.

В этой новой миссии Агенту 47 поручено устранить Лилит Деверо, амбициозную потенциальную генеральную директоршу корпорации Ether. Относительно новая фигура в мире богатых, Деверо за свою стремительную карьеру также стала свидетельницей загадочных смертей своих предшественников и слухов о романах с её главными сторонниками. Для этой миссии игрокам предстоит посетить поместье Торнбридж в Дартмуре, которое может преподнести Агенту 47 несколько сюрпризов.

Hitman World of Assassination также вышла сегодня на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon (требуется 16 ГБ и более памяти), предоставляя ещё больше возможностей для игроков, желающих играть на разных устройствах. Hitman WOA доступна для Mac как в Mac App Store, так и в Steam. Игроки, владеющие игрой на iPhone или iPad, смогут бесплатно загрузить её на Mac через Mac App Store.

Кроме того, IO Interactive недавно объявила о кроссплатформенной поддержке прогресса на всех платформах, что означает, что игроки могут делиться своим прогрессом на всех платформах, на которых они играют в Hitman World of Assassination.