Милла Йовович появится в Hitman World of Assassination 25 февраля

IO Interactive продолжает подготовку контента для Hitman World of Assassination. 25 февраля в игре появится голливудская звезда Милла Йовович в качестве особой цели.
Милла Йовович появится в эпизоде «Пациент Зеро: Реквием». Она сыграет Лилит Деверо, амбициозную женщину, которая должна стать новым генеральным директором корпорации Ether. Агенту 47 предстоит выследить эту новую беглую жертву в особняке Карлайл Эстейт в Англии.
Новая миссия будет доступна бесплатно на всех платформах.
Какая же это помойка а не игра. Я конечно не могу констатировать что это хуже обсерушера. Тот кал ни один люмпен подзаборный хуже не сделал бы. Они бы блад мани в браузере так поддерживали, вместо того чтобы в эту парашу очередную уточку анальную пихать
Жесть ты шиз.
Вот бы Миллу...
вот чё мне нравиться - что уже какой год а хитмена всё обновлениями кормят