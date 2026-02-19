Милла Йовович появится в Hitman World of Assassination 25 февраля

IO Interactive продолжает подготовку контента для Hitman World of Assassination. 25 февраля в игре появится голливудская звезда Милла Йовович в качестве особой цели.

Милла Йовович появится в эпизоде ​​«Пациент Зеро: Реквием». Она сыграет Лилит Деверо, амбициозную женщину, которая должна стать новым генеральным директором корпорации Ether. Агенту 47 предстоит выследить эту новую беглую жертву в особняке Карлайл Эстейт в Англии.

Новая миссия будет доступна бесплатно на всех платформах.