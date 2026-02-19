ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.3 1 255 оценок

Милла Йовович появится в Hitman World of Assassination 25 февраля

monk70 monk70

IO Interactive продолжает подготовку контента для Hitman World of Assassination. 25 февраля в игре появится голливудская звезда Милла Йовович в качестве особой цели.

Милла Йовович появится в эпизоде ​​«Пациент Зеро: Реквием». Она сыграет Лилит Деверо, амбициозную женщину, которая должна стать новым генеральным директором корпорации Ether. Агенту 47 предстоит выследить эту новую беглую жертву в особняке Карлайл Эстейт в Англии.

Новая миссия будет доступна бесплатно на всех платформах.

7
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
KoreanLoki

Какая же это помойка а не игра. Я конечно не могу констатировать что это хуже обсерушера. Тот кал ни один люмпен подзаборный хуже не сделал бы. Они бы блад мани в браузере так поддерживали, вместо того чтобы в эту парашу очередную уточку анальную пихать

8
Samson48

Жесть ты шиз.

Real Slim Shady

Вот бы Миллу...

1
jax baron

вот чё мне нравиться - что уже какой год а хитмена всё обновлениями кормят

1