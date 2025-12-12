Милла Йовович появится в Hitman: World of Assassination в кампании Patient Zero Requiem в феврале 2026 года

На The Game Awards 2025 студия IO Interactive представила новый трейлер Hitman: World of Assassination, посвящённый грядущей миссии Patient Zero Requiem. Главной звездой ролика стала Милла Йовович — актриса появится в игре в феврале 2026 года и примет участие в истории, где Агенту 47 предстоит остановить смертельно опасную угрозу. По сюжету любой контакт с носителем вируса может стать фатальным, а судьба мира вновь зависит от хладнокровного профессионализма легендарного убийцы.