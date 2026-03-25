Миссия с легендарным Брюсом Ли в Hitman возвращается на ограниченное время

В прошлом году IO Interactive удивила всех новой миссией с неуловимой целью в Hitman, посвящённой легендарному мастеру боевых искусств и кинозвезде Брюсу Ли. Если вы пропустили эту миссию в прошлом году, для вас хорошие новости – она вернулась и доступна для бесплатной игры в течение ограниченного времени.

Миссия «Инфильтратор» в HITMAN: World of Assassination вернулась на ограниченное время. В этой миссии Агент 47 объединяется с Брюсом Ли, чтобы проникнуть в Concord Union, могущественный преступный синдикат, базирующийся в Гонконге.

Владельцы HITMAN: World of Assassination теперь могут снова бесплатно пройти эту миссию, если они пропустили её в первый раз и не приобрели DLC-пакет. Она будет доступна до 26 апреля. После этого IO Interactive заменит её другой миссией с новой неуловимой целью.

Как всегда, каждая миссия с неуловимой целью доступна для прохождения на всех платформах игры, включая ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и даже гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 и PC VR.