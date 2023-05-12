Обновление для Hitman World of Assassination добавляет новый контент и исправляет баги ©

Игра Hitman World of Assassination от IO Interactive получила новое обновление на всех платформах, которое добавляет новый контент и уровни "Престиж" в режиме "Фриланса". Так же появился новый костюм, доступный после прохождения любой компании в режиме хардкор во Фрилансе.

Игроки также могут разблокировать новый инструмент, Ручка взрывчатка, уничтожив Крейга Блэка в "Нулевом пациенте" при "определенных и подходящих обстоятельствах". Режим "Контракты" также включает в себя объект ICA, так что теперь вы можете участвовать в "Контрактах" на яхте в тренировочной миссии.

Заполнив свой сейф всем оружием, вы можете получить доступ к ноутбуку "Престижный ноутбук", который позволяет вам пройти пять уровней престижа. Как только вы соберете все оружие, которое можно хранить в убежище, вы сможете использовать престижный ноутбук, чтобы повысить свой уровень престижа.

Ознакомьтесь с полным текстом примечаний к патчу здесь. Hitman World of Assassination доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.