Появилось видео с демонстрацией Hitman: World of Assassination на iPhone 16 Pro Max с чипом A18 Pro

В сети было опубликовано видео, демонстрирующее производительность портативной версии Hitman: World of Assassination на предполагаемом iPhone 16 Pro Max, работающем на базе чипа A18 Pro. Тестирование показывает, с какими нагрузками сталкивается флагманское устройство Apple в одной из самых требовательных игр, доступных на платформе.

Судя по кадрам и оверлею с техническими данными, игра запускалась на самых низких настройках графики. Несмотря на это, чипу A18 Pro с трудом удается поддерживать стабильную частоту в 30 кадров в секунду. Внутреннее разрешение рендеринга составляет приблизительно 1436x660 пикселей, после чего изображение масштабируется до нативного разрешения дисплея с помощью технологии апскейлинга MetalFX в режиме Spatial.

Автор видео отмечает, что игра аппаратно ограничена 30 кадрами в секунду на iPhone, поэтому оценить потенциал для более высокой частоты кадров на данный момент невозможно. Тем не менее, производительность в Hitman: World of Assassination служит наглядным примером того, насколько ресурсоемкими являются современные порты AAA-проектов для мобильных устройств, и задает планку для будущих игровых тестов нового поколения чипов Apple.