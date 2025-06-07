Продажи Hitman: World of Assassination превысили 25 миллионов копий

Это учитывая Hitman (2016), Hitman 2 и Hitman III. Всего же с трилогией познакомилось 80 миллионов игроков.
Всего несколько лет назад IO Interactive находилась в трудном финансовом положении после ухода от Square Enix и получения прав на серию.
А теперь они активно поддерживают HITMAN, работают над 007: First Light, фэнтезийной RPG и чем-то кооперативным по HITMAN. А ещё иногда выступают в роли издателя.
Топ игра.
Ну в своё время он был эсклюзивом эпика, что им помогло, стали независимыми и карты продавались отдельно, хотя и получило критику. В чём-то новый 007 напоминает эл-ты с Хитмана, но если 47 "зажат", то 007 будет с большими возможностями!
Прекрасные карты всей трилогии Hitman) А самые потрясающие пожалуй со 2 части. В будущем они бы могли сделать Hitman ещё более прорывным технологично (хотя неизв. на что ещё способен движок Glacier), ещё более живым и не настолько заскриптованными действиями персонажей, хотя это будет усложнять игру в непонимании, но всё же катсцены Blood Money лучше, чем сюжет новой трилогии где заметно что не на всё был выделен бюджет.
Прорывным ? эту трилогию делали по контрактам порезанной графикой Абсолющен и анимацией тех же контрактов, нечего прорывного в будущем вряд ли увидим