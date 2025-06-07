Продажи Hitman: World of Assassination превысили 25 миллионов копий

Это учитывая Hitman (2016), Hitman 2 и Hitman III. Всего же с трилогией познакомилось 80 миллионов игроков.

Всего несколько лет назад IO Interactive находилась в трудном финансовом положении после ухода от Square Enix и получения прав на серию.

А теперь они активно поддерживают HITMAN, работают над 007: First Light, фэнтезийной RPG и чем-то кооперативным по HITMAN. А ещё иногда выступают в роли издателя.