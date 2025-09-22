Слух: Hitman World of Assassination - Anniversary Edition будет стоить всего $50

Недавно надёжный инсайдер billbil-kun сообщил о том, что 17 октября студия IO Interactive планирует выпустить специальное коллекционное издание Hitman World of Assassination – Anniversary Edition, которое будет приурочено к 25-летнему юбилею франшизы.
Сегодня инсайдеру стала известна цена предстоящего издания - по его данным, оно будет стоить всего $49,99, что является довольно низкой ценой для коллекционных изданий. Но, вероятно, тираж издания будет не слишком большим и далеко не факт, что оно достанется всем желающим.
На данный момент billbil-kun нашёл подтверждение существования лишь PS5-версии издания, но, скорее всего, оно так же будет выпущено и для Xbox Series X/S.
компания г овна, после их выходки с третьим хитманом. нет чтобы проапгрейдить людей у которых куплены первые 2 части, зачем, покупайте заново. ещё и с рф слились. короче лучи им п оноса и всего хорошего
Я надеюсь новым костюмом и перекрашенной уточкой все не ограничится
Интересный хитман закончился на кровавых деньгах.