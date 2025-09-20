ЧАТ ИГРЫ
Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.3 1 165 оценок

Слух: в октябре выйдет Hitman World of Assassination - Anniversary Edition, коллекционное издание к 25-летию серии

AceTheKing AceTheKing

Надежный инсайдер billbil-kun сообщил возможные детали выхода специального коллекционного издания Hitman World of Assassination – Anniversary Edition, приуроченного к 25-летию серии игр об Агенте 47.

По его словам, физическая ограниченная версия поступит в продажу 17 октября 2025 года. Тираж издания будет крайне небольшим, что делает его желанным предметом для коллекционеров. Точная цена пока не раскрывается.

В комплект войдут:

  • Физическая копия игры;
  • Цифровые материалы из «Celebrity Bundle»: миссии The Undying, The Drop, The Splitter и The Banker;
  • Коллекционные предметы.

Ключевым элементом набора станет фирменная коробка «Chess Master 3D Shadowbox», подчёркивающая уникальность издания, а также специальная лентикулярная открытка, выпущенная к юбилею франшизы.

Комментарии:  6
Енот Херсонский

Лучше бы сборник ремастеров первых 4 частей сделали, ане этот мусор, к такой дате и такой бред выпускать, сомнительно что это кто то будет покупать, кому нравится эта новая поделка, давно уже ее купили!

2
Беккер5443

а не лучше бы ремейки 4 старых игр сделали бы, хотя в 2016 все 3 сезона показали историю Агента 47.

2
ыпар опрао

Я думал там сборник всех частей будет, тьфу пля!

1
Cmok

Сборник последних трёх игр?

1
Dark Corsair

Тем временем у первой части нет не то чтобы ремейка, даже ни разу не переиздавалась. Ремейки отдельных уровней в Contracts не считаются.

ZNGRU

Вроде как, они открещиваются от сюжета и событий 1 игры.
Вроде как теперь это вообще не канон.