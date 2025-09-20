Слух: в октябре выйдет Hitman World of Assassination - Anniversary Edition, коллекционное издание к 25-летию серии

Надежный инсайдер billbil-kun сообщил возможные детали выхода специального коллекционного издания Hitman World of Assassination – Anniversary Edition, приуроченного к 25-летию серии игр об Агенте 47.



По его словам, физическая ограниченная версия поступит в продажу 17 октября 2025 года. Тираж издания будет крайне небольшим, что делает его желанным предметом для коллекционеров. Точная цена пока не раскрывается.



В комплект войдут:

Физическая копия игры;

Цифровые материалы из «Celebrity Bundle»: миссии The Undying, The Drop, The Splitter и The Banker;

Коллекционные предметы.

Ключевым элементом набора станет фирменная коробка «Chess Master 3D Shadowbox», подчёркивающая уникальность издания, а также специальная лентикулярная открытка, выпущенная к юбилею франшизы.