Создатели Hitman разорвали сотрудничество с Конором Макгрегором и убирают связанный с ним контент из игры

Из Hitman: World of Assassination пропадёт весь контент, связанный с Конором Макгрегором. Такое решение IO Interactive приняла после того, как стало известно о вердикте дублинского суда — бывшего чемпиона UFC признали виновным в деле об изнасиловании.

«Мы очень серьёзно относимся к подобным ситуациям и не можем просто закрыть на это глаза», — заявили разработчики, объявив о прекращении сотрудничества со спортсменом. Уже сегодня студия начала удалять весь контент с его участием из торговых площадок.

Судебное решение касается событий декабря 2018 года. Никита Хэнд, которая была знакома с Макгрегором, рассказала, что в тот вечер они с подругой отправились на вечеринку в пентхаус дублинского отеля. Там употреблялись алкоголь и наркотики, а позже произошло насилие. Врач, осматривавший Хэнд после случившегося, был так встревожен её состоянием, что настоял на фотографировании травм.

Сам Макгрегор отрицает обвинения, но суд обязал его выплатить пострадавшей 250 тысяч евро компенсации.