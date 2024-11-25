Создатели Hitman разорвали сотрудничество с Конором Макгрегором и убирают связанный с ним контент из игры

Из Hitman: World of Assassination пропадёт весь контент, связанный с Конором Макгрегором. Такое решение IO Interactive приняла после того, как стало известно о вердикте дублинского суда — бывшего чемпиона UFC признали виновным в деле об изнасиловании.
«Мы очень серьёзно относимся к подобным ситуациям и не можем просто закрыть на это глаза», — заявили разработчики, объявив о прекращении сотрудничества со спортсменом. Уже сегодня студия начала удалять весь контент с его участием из торговых площадок.
Судебное решение касается событий декабря 2018 года. Никита Хэнд, которая была знакома с Макгрегором, рассказала, что в тот вечер они с подругой отправились на вечеринку в пентхаус дублинского отеля. Там употреблялись алкоголь и наркотики, а позже произошло насилие. Врач, осматривавший Хэнд после случившегося, был так встревожен её состоянием, что настоял на фотографировании травм.
Сам Макгрегор отрицает обвинения, но суд обязал его выплатить пострадавшей 250 тысяч евро компенсации.
За сексуальное насилие в подавляющем большинстве стран садят. В том числе и звёзд. В этом же случае, судя по приговору - Конор просто не доплатил проститутке за извращения сверх прейскуранта. Отымел её на столько, сколько не заплатил; вот судья и решил, что нужно компенсировать. Какое нах. изнасилование?!
Я бы сказал другое. Баба выпила и решила мощно потразатся. И сделала это с известным челом. А после поняла, что можно и бабок поиметь и всё.
чел успешный, богатый, не урод, слабо верится, что он будет насиловать какую то шаб*лду, скорее всего она просто хотела пожесче
Как раз такие запросто насилуют потому что просто настолько уже уверовали в то что они совершенство и что всё и всех можно купить что для них отказ как красная тряпка для быка и при отказе у них наглухо падает забрало.
веришь, что деваха пошла с подружкой на вечеринку, что бы просто потусить, потанцевать?
Не на каждой вечеринке насилуют чел
дай бог, как говориться, чтобы ни у кого из твоих родных такого не случилось, а то быстро сменишь шарманку
сменю шарманку на что , перестану думать или что? если тебя зовут на частную вечеринку, а ты какой то ноунейм, вряд ли это просто так, если вечеринка не частная, то как тебя насиловать, увести в туалет насильно и там поиметь или что?
так не логичнее ли наоборот оставить охоту на его?)
и чел ещё был женат
какая жесть
Ох знакомая история, только не такая нелепая как с Дэнни Мастерсоном, на него в 18ом году подала в суд девушка, которую тот якобы изнасиловал...в 2001ом году...суд ничего не доказал, но все прекратили с ним сотрудничество.
Только в скотомогильниках,где мужчина опущен до состояния чма,бабина может кинуть заяву по прошествии нескольких дней,месяцев,лет.В особенности возмутительно по прошествии многих лет,когда доказать ничего не возможно,но из тебя система сделает бифштекс.
- короче -любая баба на Западе может спокойно обвинить вас в изнасиловании - даже если вы просто вместе проехали в лифте -потребовать моральной компенсации и суд встанет на ее сторону с вероятностью 99% -ну а если вы еще и переспали и у вас есть деньги -тогда вы вообще -сексуальный маньяк и чикатило
Сука не захочет, кобель не вскочит.