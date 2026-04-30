Стартовала краудфандинговая кампания для настольной игры по HITMAN и за полчаса собрала требуемые 100 тыс долларов

Издательство MOOD Publishing объявило о запуске краудфандинговой кампании на Gamefound для настольной игры HITMAN, разработанной в тесном сотрудничестве с IO Interactive.

HITMAN: The Board Game — это соревновательная настольная игра на убийства для 1-4 игроков. Базовая версия игры включает четыре знаковых локации и восемь целей, известных по трилогии «Мир убийств». Каждая цель может появиться в каждой локации благодаря модульной системе расстановки, что гарантирует отсутствие двух одинаковых контрактов.

Каждый игрок — агент, а это значит, что вы будете соревноваться с конкурирующими агентами, чтобы проникнуть в экзотические места, обойти высокотехнологичную систему безопасности и устранить высокопоставленных лиц. Успех зависит от планирования, адаптации и использования имеющихся возможностей. Конечно же, с хирургической точностью.

Фирменный игровой процесс: Используйте различные карты, чтобы нейтрализовать охранников, отвлечь внимание, проникнуть в зоны, устраивать «несчастные случаи» и маскироваться, чтобы остаться незамеченным.

Кампания стартовала сегодня, 30 апреля, и всего за полчаса собрала требуемые 100 тыс долларов США. Кампания завершится 28 мая.