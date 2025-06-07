В Hitman: World of Assassination появится кооперативный режим Stone & Knight

Во время презентации IO Interactive был представлен новый режим, который обогатит и без того богатый набор контента Hitman: World of Assassination. Это новый кооперативный режим Stone & Knight, в котором двум игрокам придется объединиться, чтобы устранить определенные цели.

Если название вам знакомо, то на то есть причина: Стоун и Найт — два профессиональных убийцы, которые являются частью Международного контрактного агентства (ICA), представленного в серии в автономном режиме и игре Sniper Assassin из Hitman 2 в 2018 году.

Два агента готовы вернуться к действиям в обновленном кооперативном режиме, в котором игрокам предстоит выполнять захватывающие миссии вместе со своими друзьями, которые «заставят вас переосмыслить свой подход, когда вы собираетесь играть в паре».

Установленной даты появление нет. IO Interactive сообщает, что «еще рано говорить об этом, но мы с нетерпением ждем возможности поделиться новостями о кооперативном режиме Hitman».