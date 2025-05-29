ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.2 1 025 оценок

В Steam стала временно бесплатной Hitman: World of Assassination

monk70 monk70

Hitman: World of Assassination стала временно бесплатной в Steam. Игру можно будет добавить свою библиотеку в течение 24 часов – до 30 мая 19:00 МСК.

HITMAN World of Assassination предлагает вам захватывающий стелс-экшен, поставив вас на место Агента 47, мастера-убийцы. Исследуйте захватывающие локации, раскрывайте скрытые секреты и устраняйте цели с полной свободой подхода.

Hitman: World of Assassination объединяет лучшее из HITMAN, HITMAN 2 и HITMAN 3, включая основную кампанию, контракты, эскалации, аркады Elusive Target и избранный контент в реальном времени.

28
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Ахах бесплатный сыр сами знаете где

8
Tommy.

раздача одной миссии, кек

7
Raphtallia

Забрала. Пусть будет.

6
Леший3

аватарку смени😀

Raphtallia Леший3

Че вы пристали к моей аватарке? Чем она плоха? Да и мне лень новую делать...

Леший3 Raphtallia

че такая злая!!!!!

DisciplinedKendric

Так крутят вертят, перекручивают, запутывают, что скоро демки будут продавать. В общем, лучше когда будет возможность купить фул игру по скидке - возьму. А то сейчас возьму эту демку, где одна обучалка и карта сапенза, а потом танцы при луне, на коне, на сосне при покупке фул игры.

5
Tommy.

там только один уровень бесплатный, если верить steamdb

3
Даздрасен Дыклоп

Там 3 карты/миссии Сапиенцы, все карты координально отличаются друг от друга.

2
Tommy. Даздрасен Дыклоп

Бесплатно можно получить уровень в Сапиенце, в который входит миссия кампании «Мир будущего» и более 50 испытаний.

1
Даздрасен Дыклоп Tommy.

В уровне 3 карты, 1 сюжетная + 2 бонусных. день/вечер/ночь.

1 - сюжетная миссия. 2 - миссия где проходят городские выборы. 3 - ночная миссия, где кино снимают. Итого получаем 3 совершенно разных карты с своими целями.

1
agula98

Учтите,что там раздают только самый первый эпизод.По сути бесполезная раздача остальные эпизоды вы все равно не получите

2
Даздрасен Дыклоп
самый первый эпизод

Не первый а второй. Первый хитман выходил эпизодически. Решили по кускам игрульку раздавать. Собери все 6 кусков.

1
agula98 Даздрасен Дыклоп

Так тебе только первый уровень первого эпизода сапиенцу и дадут)

Даздрасен Дыклоп agula98
Так тебе только первый уровень первого эпизода сапиенцу и дадут)

Сапиенца второй уровень, первый Париж.

1
Даздрасен Дыклоп

Сапиенца вторая карта первого хитмана. Это что ли полная игра?

2
Snake2105
2
Alex40001
1
StarfieJId

Многие, как и я, нажали добавить демо, потом увидели в библиотеке только стартовый пак, но нужно спуститься ниже на странице игры и ещё нажать кнопу добавить основную игру, только тогда у вас в библиотеке будет полная версия.

1
PeakyUrias

не будет никакой полной версии
раздают одну миссию, но для ее запуска ты должен иметь доступ к хабу, откуда все 3 сезона и запускаются (ворлд оф асеншн). поэтому он тоже идет в комплекте

4
StarfieJId PeakyUrias

Да, вы правы. Раздача ни о чём.

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ