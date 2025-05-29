В Steam стала временно бесплатной Hitman: World of Assassination

Hitman: World of Assassination стала временно бесплатной в Steam. Игру можно будет добавить свою библиотеку в течение 24 часов – до 30 мая 19:00 МСК.

HITMAN World of Assassination предлагает вам захватывающий стелс-экшен, поставив вас на место Агента 47, мастера-убийцы. Исследуйте захватывающие локации, раскрывайте скрытые секреты и устраняйте цели с полной свободой подхода.

Hitman: World of Assassination объединяет лучшее из HITMAN, HITMAN 2 и HITMAN 3, включая основную кампанию, контракты, эскалации, аркады Elusive Target и избранный контент в реальном времени.