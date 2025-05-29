В Steam стала временно бесплатной Hitman: World of Assassination

Hitman: World of Assassination стала временно бесплатной в Steam. Игру можно будет добавить свою библиотеку в течение 24 часов – до 30 мая 19:00 МСК.
HITMAN World of Assassination предлагает вам захватывающий стелс-экшен, поставив вас на место Агента 47, мастера-убийцы. Исследуйте захватывающие локации, раскрывайте скрытые секреты и устраняйте цели с полной свободой подхода.
Hitman: World of Assassination объединяет лучшее из HITMAN, HITMAN 2 и HITMAN 3, включая основную кампанию, контракты, эскалации, аркады Elusive Target и избранный контент в реальном времени.
Ахах бесплатный сыр сами знаете где
раздача одной миссии, кек
Забрала. Пусть будет.
аватарку смени😀
Че вы пристали к моей аватарке? Чем она плоха? Да и мне лень новую делать...
че такая злая!!!!!
Так крутят вертят, перекручивают, запутывают, что скоро демки будут продавать. В общем, лучше когда будет возможность купить фул игру по скидке - возьму. А то сейчас возьму эту демку, где одна обучалка и карта сапенза, а потом танцы при луне, на коне, на сосне при покупке фул игры.
там только один уровень бесплатный, если верить steamdb
Там 3 карты/миссии Сапиенцы, все карты координально отличаются друг от друга.
Бесплатно можно получить уровень в Сапиенце, в который входит миссия кампании «Мир будущего» и более 50 испытаний.
В уровне 3 карты, 1 сюжетная + 2 бонусных. день/вечер/ночь.
1 - сюжетная миссия. 2 - миссия где проходят городские выборы. 3 - ночная миссия, где кино снимают. Итого получаем 3 совершенно разных карты с своими целями.
Учтите,что там раздают только самый первый эпизод.По сути бесполезная раздача остальные эпизоды вы все равно не получите
Не первый а второй. Первый хитман выходил эпизодически. Решили по кускам игрульку раздавать. Собери все 6 кусков.
Так тебе только первый уровень первого эпизода сапиенцу и дадут)
Сапиенца второй уровень, первый Париж.
Сапиенца вторая карта первого хитмана. Это что ли полная игра?
Многие, как и я, нажали добавить демо, потом увидели в библиотеке только стартовый пак, но нужно спуститься ниже на странице игры и ещё нажать кнопу добавить основную игру, только тогда у вас в библиотеке будет полная версия.
не будет никакой полной версии
раздают одну миссию, но для ее запуска ты должен иметь доступ к хабу, откуда все 3 сезона и запускаются (ворлд оф асеншн). поэтому он тоже идет в комплекте
Да, вы правы. Раздача ни о чём.