В World of Assassination через несколько недель появится кросс-прогресс

Hitman World of Assassination доступна на множестве различных платформ, и скоро не будет иметь значения, на какой из них вы играете. Вы можете брать свой прогресс с собой куда угодно, всегда продолжая игру с теми же файлами сохранений.

Обновление, поддерживающее кросс-прогресс, выйдет 3 февраля 2026 года. Вам потребуется создать учётную запись IOI и связать с ней свой прогресс. Затем вы сможете играть на любом устройстве и продолжать играть с теми же файлами сохранений где угодно. Вы должны были приобрести игру для этих платформ, так как игровые лицензии и покупки DLC не будут передаваться на другие платформы вместе с вашими файлами сохранений. Имейте в виду, что ваши старые файлы сохранений не будут загружаться, если вы хотите использовать файлы сохранений из своей учётной записи IOI с кросс-прогрессом. Вам нужно будет отключить кросс-прогресс.

Например: если вы включите кросс-прогресс на своем ПК и хотите использовать файлы сохранений с ПК для кросс-прогресса, вы сможете продолжить играть с этими файлами сохранений на PS5, но вы не сможете использовать старые сохранения с PS5, пока кросс-прогресс включён. Вы можете включить или выключить кросс-прогресс в любое время.

До 3 февраля игроки могут переносить свой прогресс из Hitman 2 в Hitman 3. Чтобы включить кросс-прогресс, IOI вынуждена прекратить предоставление этой услуги с 3 февраля. Поэтому, если вы ещё не перенесли свой прогресс из второй части, у вас ещё есть немного времени, чтобы это сделать.