Жан-Клод Ван Дамм стал новой неуловимой целью в Hitman: World of Assassination

Как стало известно, Жан-Клод Ван Дамм стал новой новой неуловимой целью в Hitman: World of Assassination.
Персонаж Ван Дамма, Макс "Шпагатник" Валиант, когда-то был оперативником, но нарушил правила и теперь стал целью. Ранее считалось, что он был устранён, но недавно он вновь объявился и 47-ому поступил заказ на него.
Контракт на Валианта продлится до 12 января и уже доступен бесплатно всем игрокам. Кроме того, в продажу так же поступило тематическое дополнение The Splitter Pack, которое включает в себя:
- боксерский костюм Шпагатника;
- пистолет-пулемет «Шпагатник»;
- нож кукри «Шпагатник»;
- видеокассета «Веселая кваква, часть 3».
- «Репликанты» — двухуровневый аркадный контракт с неуловимой целью Шпагатник.
- Набор украшений в стиле неуловимой цели для явочной квартиры в режиме «Фрилансер».