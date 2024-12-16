Жан-Клод Ван Дамм стал новой неуловимой целью в Hitman: World of Assassination

Как стало известно, Жан-Клод Ван Дамм стал новой новой неуловимой целью в Hitman: World of Assassination.

Персонаж Ван Дамма, Макс "Шпагатник" Валиант, когда-то был оперативником, но нарушил правила и теперь стал целью. Ранее считалось, что он был устранён, но недавно он вновь объявился и 47-ому поступил заказ на него.

Контракт на Валианта продлится до 12 января и уже доступен бесплатно всем игрокам. Кроме того, в продажу так же поступило тематическое дополнение The Splitter Pack, которое включает в себя: