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Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.1 881 оценка

Жан-Клод Ван Дамм стал новой неуловимой целью в Hitman: World of Assassination

AceTheKing
Новости
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Как стало известно, Жан-Клод Ван Дамм стал новой новой неуловимой целью в Hitman: World of Assassination.

Персонаж Ван Дамма, Макс "Шпагатник" Валиант, когда-то был оперативником, но нарушил правила и теперь стал целью. Ранее считалось, что он был устранён, но недавно он вновь объявился и 47-ому поступил заказ на него.

Контракт на Валианта продлится до 12 января и уже доступен бесплатно всем игрокам. Кроме того, в продажу так же поступило тематическое дополнение The Splitter Pack, которое включает в себя:

  • боксерский костюм Шпагатника;
  • пистолет-пулемет «Шпагатник»;
  • нож кукри «Шпагатник»;
  • видеокассета «Веселая кваква, часть 3».
  • «Репликанты» — двухуровневый аркадный контракт с неуловимой целью Шпагатник.
  • Набор украшений в стиле неуловимой цели для явочной квартиры в режиме «Фрилансер».
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