Жан-Клод Ван Дамм станет новой Неуловимой целью в Hitman World of Assassination 12 декабря

IO Interactive сегодня объявила о новой Неуловимой цели, которую изобразит легенда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм. ЖКВД сыграет Макса Валлианта, одного из самых грозных оперативников ICA, который считался погибшим, а затем внезапно появился и захватил хранилище данных ICA по неизвестной причине. Он будет доступен для игры в бесплатном стартовом наборе для новых игроков и в качестве постоянной неуловимой цели для игроков Hitman World of Assassination с 12 декабря 2024 года по 12 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Действие миссии Агента 47, происходящей в Чунцине, будет состоять из трёх частей: сопровождение члена правления ICA на объекте, раскрытие зловещих планов Макса Валлианта и, что самое важное, устранение Макса Валлианта. Безжалостный и беспощадный убийца, единственной слабостью которого, похоже, является его самоуверенность; Макс Валлиант не будет похож ни на одну другую миссию.

Также 12 декабря начнётся новая дорожная карта контента. В World of Assassination появятся три новых испытания, вдохновлённые сообществом Hitman, а также новые избранные контракты и возвращение неуловимых целей. Новый Twitch Drop, Purple Streak ICA19 Classic Baller, также можно будет получить, посмотрев один час Hitman World of Assassination на Twitch с 12 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, игроки смогут разблокировать Purple Streak Boxer Suit, поддержав стримеров Twitch с помощью подписки, при этом кампания также будет проходить с 12 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Кроме того, в рамках последнего патча, который выйдет 12 декабря, HITMAN World of Assassination будет поддерживать новые функции PlayStation 5 Pro, что означает, что игроки смогут наслаждаться игрой с фиксированной частотой 60 кадров в секунду и разрешением 3840 x 2160.