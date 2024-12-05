ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.1 868 оценок

Жан-Клод Ван Дамм станет новой Неуловимой целью в Hitman World of Assassination 12 декабря

monk70
Новости

IO Interactive сегодня объявила о новой Неуловимой цели, которую изобразит легенда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм. ЖКВД сыграет Макса Валлианта, одного из самых грозных оперативников ICA, который считался погибшим, а затем внезапно появился и захватил хранилище данных ICA по неизвестной причине. Он будет доступен для игры в бесплатном стартовом наборе для новых игроков и в качестве постоянной неуловимой цели для игроков Hitman World of Assassination с 12 декабря 2024 года по 12 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Действие миссии Агента 47, происходящей в Чунцине, будет состоять из трёх частей: сопровождение члена правления ICA на объекте, раскрытие зловещих планов Макса Валлианта и, что самое важное, устранение Макса Валлианта. Безжалостный и беспощадный убийца, единственной слабостью которого, похоже, является его самоуверенность; Макс Валлиант не будет похож ни на одну другую миссию.

Также 12 декабря начнётся новая дорожная карта контента. В World of Assassination появятся три новых испытания, вдохновлённые сообществом Hitman, а также новые избранные контракты и возвращение неуловимых целей. Новый Twitch Drop, Purple Streak ICA19 Classic Baller, также можно будет получить, посмотрев один час Hitman World of Assassination на Twitch с 12 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, игроки смогут разблокировать Purple Streak Boxer Suit, поддержав стримеров Twitch с помощью подписки, при этом кампания также будет проходить с 12 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Кроме того, в рамках последнего патча, который выйдет 12 декабря, HITMAN World of Assassination будет поддерживать новые функции PlayStation 5 Pro, что означает, что игроки смогут наслаждаться игрой с фиксированной частотой 60 кадров в секунду и разрешением 3840 x 2160.

24
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
DANTE FAIR

у этой игры на пс5 есть русик? и если я куплю игру, диск допустим, я получу все цели, которых играли голливудские актёры или всё это надо докупать отдельно?

2
DonPivchello

скачай пиратку бро не парься

5
XDDRUS

в стиме русик есть, все новые цели какое то время с момента их релиза доступны бесплатно на одно прохождение, но есть паки с ними за бабосы.

2
XDDRUS

Жду не дождусь когда можно будет ебнуть скалу.

2
Viking90

Пускай добавят шварца и я в деле:))

0
В_о_л_ь_к_а

В начале Ван Дамм был хорош. Но потом видать, в рамках карьеры, согласился быть заднеприводным, в результате психика поплыла, пошли наркотики, алкоголь, лечение в клиниках, потерял харизму и в фильмах смотреть на него стало просто невозможно.

0
Пользователь ВКонтакте

// Евгений Евгений

0
Пользователь ВКонтакте

// Анатолий Шадт

-1
Viking90

Жан-Клод Ван Дамм с вертушки же Хитмана уложит не?:)

-1
ka27

Хитмэн ножичком будет отбиваться, а потом на рукопашку перейдёт

0