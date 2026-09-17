В Steam вышла демоверсия скоростного шутера HMUR в сеттинге альтернативного СССР 1990 года

В сервисе Steam состоялся официальный релиз бесплатной демоверсии шутера от первого лица HMUR. Выход пробной версии приурочен к старту тематического фестиваля ретро-боевиков Boomstock 2026, который продлится до 24 сентября 2026 года. Издателем проекта выступает компания Valkyrie Initiative, а за создание игры отвечает независимый разработчик FoxusSexus. События боевика разворачиваются в альтернативном СССР 1990 года на территории передового города Мирногорск в Хакасии, где внезапная техногенная катастрофа превратила закрытый научно-производственный комплекс в эпицентр безумия.

В центре повествования оказывается подсобный рабочий Сергей, чей трудовой день обернулся борьбой за жизнь среди смертоносных охранных систем и агрессивных созданий. Игровой процесс строится на механике взаимной уязвимости, вдохновленной хардкором Hotline Miami, динамикой Dusk и советской эстетикой Atomic Heart. Главный герой и практически все рядовые противники погибают буквально от 1 меткого попадания, поэтому прохождение завязано на предельной реакции, постоянном маневрировании и экономии патронов для мощных видов огнестрельного оружия.

Структура локаций спроектирована с упором на нелинейное прохождение и вариативность путей отхода. Для поддержания высокого темпа введена шкала жестокости, которая накапливается за серию быстрых ликвидаций и автоматически ставится на паузу во время спусков по наклонным поверхностям. Заполнение счетчика комбо дает возможность выбивать укрепленные двери, за которыми спрятаны ценные тайники и аудиозаписи с подробностями гибели комплекса. При этом автор полностью избавился от классического сбора ключей, чтобы не сбивать драйв перестрелок.

Визуальная концепция построена на резкой смене контрастных декораций, иллюстрирующей постепенный распад разума героя. Мрачные индустриальные цеха с расчлененными телами сменяются психоделическими пространствами полигонов. Одной из центральных зон стала картинная галерея с ярко-розовыми стенами, возникшая еще в ранних сборках игры как секретная комната и переросшая в полноценный сюжетный уровень. Разработчик намеренно подчеркивает контраст между кровавым месивом с взрывающимися телами и абсурдным окружением секретного советского городка.

Музыкальное оформление для боевика подготовил композитор Crypt Voice, известный по саундтрекам к проекту Cruel и фанатской модификации Hotline Miami Redux-Redux. Звуковое сопровождение сочетает агрессивный хардбас, техно, драм-н-бэйс и размеренный лаундж, ритмически адаптированный под перестрелки. Как отметил автор проекта FoxusSexus, работа над шутером ведется в одиночку, в связи с чем обратная связь аудитории о балансе сложности и дизайне уровней имеет решающее значение перед финальной полировкой.

Производство боевика началось еще в феврале 2022 года совместными усилиями двух человек, однако после выпуска раннего пролога в октябре 2023 года пути создателей разошлись. С ноября 2023 года разработчик начал пересобирать проект с нуля в одиночку, радикально переписав поведение искусственного интеллекта, физику рэгдолла и баллистику под влиянием механик Anger Foot и High Hell. За время подготовки к релизу игра набрала свыше 8000 добавлений в списки желаемого и прошла открытые тесты, собрав более 4000 участников.

Для запуска демонстрационной версии на персональных компьютерах потребуется 64-разрядная система Windows 10, процессор уровня AMD FX 6350 или Intel i3 4150, 6 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 950. Для более стабильной производительности рекомендуются процессоры AMD Ryzen 5 1600 либо Intel i5-8400, 8 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1060. Полноценный релиз финальной версии HMUR ожидается в Steam позже.