HOARDER выйдет в 2027 году - хоррор от соавтора Darkwood начнётся с уборки дома и приведёт к подводному кошмару

Издатель Awaken Realms и разработчик Byzel объявили, что психологический survival horror HOARDER выйдет по всему миру в 2027 году. Игра появится на Windows PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В HOARDER игрок начинает с работы, которая на первый взгляд кажется совершенно обычной. Придётся наводить порядок в доме пары накопителей, разбирать вещи и зарабатывать деньги. По мере уборки будут раскрываться детали о прошлых жильцах и событиях, произошедших с ними.

При этом игрок сам решает, насколько глубоко погружаться в происходящее. Можно сосредоточиться исключительно на уборке, заработать достаточно денег и завершить игру, отправившись в желанный отпуск. Однако любопытство может привести к обнаружению огромной подземной лестницы, которая полностью изменит привычные правила игры.

После спуска игрок окажется в загадочном объекте, который станет его новым домом. Здесь появится цикл дня и ночи, а само сооружение будет постепенно меняться в зависимости от времени и действий игрока. Привычные элементы симулятора уборки начнут исчезать, а задания и интерфейс могут повреждаться.

Исследование объекта также связано с подводной лодкой. С её помощью можно изучать морское дно, используя LiDAR-сканер, находить необычные предметы и доставлять их на базу. Собранные находки позволят открывать новые части объекта, улучшать существующие помещения и продвигать сюжет.

HOARDER разрабатывается командой под руководством соавтора Darkwood. Релиз запланирован на 2027 год для PC, PS5 и Xbox Series X|S.