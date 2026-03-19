Создатель Darkwood возвращается с новым хоррором - HOARDER

Издательство Awaken Realms и студия Byzel анонсировали психологический хоррор HOARDER для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Дата релиза пока не раскрывается.

Проект возглавляет Густав Стахашевский — один из создателей Darkwood, известного своей гнетущей атмосферой. Новая игра обещает необычное сочетание жанров и нестандартное повествование.

Действие разворачивается в загадочном комплексе, который меняется в зависимости от действий игрока. Одной из ключевых особенностей станет возможность управлять подводной лодкой: исследовать морское дно, сканировать окружающую среду и находить странные артефакты.

Собранные ресурсы предстоит доставлять на базу, открывая новые зоны и улучшая существующие помещения. По мере прогресса игроки будут продвигаться по сюжету, постепенно раскрывая тайны комплекса и его пугающей природы.