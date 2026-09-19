Состоялся анонс симулятора выживания HODKA в духе Dredge в таежных лесах

В сервисе Steam состоялся официальный анонс приключенческого симулятора выживания HODKA от студии Flazm. Релиз проекта запланирован издательством Skystone Games на 2027 год. Игрокам предстоит взять на себя роль сталкера-поисковика в восточноевропейской тайге, а главным средством передвижения и передвижной базой станет полноприводный микроавтобус УАЗ, известный в народе как буханка.

Игровой процесс строится вокруг поиска ценных ресурсов при помощи металлоискателя и лопаты. Обнаруженные детали предстоит откапывать на специальном сеточном поле и вручную размещать в багажнике машины, решая пространственные головоломки с вместимостью инвентаря. Собранный металлолом и запчасти можно сдавать на переработку или продавать торговцам. Заработанные средства пойдут на прокачку техники в гараже, где позволят заменить двигатель, усилить рессоры, установить шноркель для преодоления водных преград, поставить экспедиционный багажник с мощными люстрами и смонтировать спасительную лебедку.

Исследование мира тесно связано с механикой смены времени суток. В светлые часы игрок расчищает завалы в туннелях, восстанавливает разрушенные мосты и выполняет поручения недружелюбных жителей таежных поселений ради открытия новых маршрутов. На дорогах разрешено подбирать попутчиков, среди которых могут скрываться как обычные бродяги, так и бандиты или опасные чудовища. С наступлением темноты вылазка превращается в чистокровный кошмар, поскольку локации затягивает аномальный туман с агрессивными монстрами. Продвижение вглубь диких земель подчинено сюжетной линии, в рамках которой герою предстоит пройти по следам пропавшего дяди и выяснить происхождение ночной угрозы.

Подробности подписания контракта и закулисье производства раскрыл глава паблишинга Skystone Games Дмитрий Муратов во время разбора питчей инди-игр. По его словам, изначально проект не вызвал восторга у компании из-за колоссального объема предстоящей работы, однако опыт команды разработчиков убедил дать игре шанс. На протяжении 3 месяцев издательство запрашивало регулярные обновления билдов, наблюдая за развитием физики пробуксовки колес в грязи, световых эффектов и общей атмосферы одиноких посиделок у костра. Муратов охарактеризовал проект как восточноевропейский вариант популярной игры Dredge, совмещенный с симулятором менеджмента рюкзака и выживанием на колесах.

Финансовая сторона сделки вскрыла жесткие рамки независимого сегмента. Как отметил Муратов, производственный бюджет перешагнул планку в 200 тысяч долларов, что оказалось предельным потолком затрат для западного издателя на подобный релиз. Из-за высоких рисков подписания игры на очень раннем этапе условия соглашения были составлены с существенным перекосом в пользу Skystone Games для хеджирования рисков. Издатель открыто заявляет о готовности многократно переделывать интерфейс и полностью менять художественный стиль персонажей по итогам будущих тестов, если текущий визуальный ряд вызовет отторжение у аудитории.

На фоне отдаленной даты премьеры в 2027 году страница игры уже получила системные требования, которые выглядят нетипично низкими для современного ПК-сегмента. Проекту понадобятся операционная система Windows 10, 4 ГБ оперативной памяти, 2 ГБ свободного места на диске и видеокарта уровня Nvidia GeForce 8800 GT на 512 МБ либо AMD Radeon HD 6570 на 1 ГБ в паре со старыми процессорами Intel Core i3-2100 или AMD Phenom II X4 965. Проект разрабатывается исключительно для одиночного прохождения на базе DirectX 11 и уже на старте предложит текстовую локализацию на русский язык.