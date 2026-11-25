Группа ARTIFACT сообщила о выпуске обновлений для гипервизор-взломов Denuvo Hogwarts Legacy, F1 25 и Football Manager 27.

Hogwarts Legacy получила обновление до v2153883, в котором добавили DLSS 5. Ранее игру уже взломал voices38 традиционным способом, однако последнее обновление оставалось невзломанным.

Кроме того, F1 25 была обновлена до v1.0.141.7865, Football Manager 27 до v27.1.1, Crimson Desert Enhanced до v2.05.01, а Anno 117: Pax Romana - до v3.0.1.

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