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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 9 040 оценок

Аукцион невиданной щедрости: в Hogwarts Legacy бесплатно раздают шляпу астронома в честь дня "Возвращения в Хогвартс"

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День возвращения в Хогвартс (Back to Hogwarts) - это ежегодный праздник для поклонников вселенной Гарри Поттера, который отмечается во всем мире 1 сентября. Официальный аккаунт Hogwarts Legacy объявил о проведении акции в честь праздника: c 31 августа по 30 сентября 2026 года все владельцы игры могут бесплатно получить косметический предмет - Шляпу астронома.

Чтобы получить, зайдите на страницу платформы, где куплена игра (PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Steam, EGS и т.д.), найдите шляпу астронома и добавьте ее бесплатно в корзину.

Это небольшая, но приятная косметика в звездно-фиолетовом стиле, в которую можно нарядить своего персонажа.

Раздачи и скидки 7
53
30
Комментарии:  30
Ваш комментарий
cheezypizey

Всегда мечтал об этой шляпе

Спойлер

Гoвнище какое-то

21
DreadfulLiam

шляпа какая-то)

18
maximus388

Издатель заранее измерил черепа, поэтому в ру-регионе шляпа может не подойти по размеру.

13
Raphtallia

Чего за чулок на голову? Сама щедрость блин...

А волшебная палочка к ней не прилагается?

Спойлер

.

7
natrogrii

ну вы поняли..