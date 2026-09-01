Аукцион невиданной щедрости: в Hogwarts Legacy бесплатно раздают шляпу астронома в честь дня "Возвращения в Хогвартс"

День возвращения в Хогвартс (Back to Hogwarts) - это ежегодный праздник для поклонников вселенной Гарри Поттера, который отмечается во всем мире 1 сентября. Официальный аккаунт Hogwarts Legacy объявил о проведении акции в честь праздника: c 31 августа по 30 сентября 2026 года все владельцы игры могут бесплатно получить косметический предмет - Шляпу астронома.

Чтобы получить, зайдите на страницу платформы, где куплена игра (PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Steam, EGS и т.д.), найдите шляпу астронома и добавьте ее бесплатно в корзину.

Это небольшая, но приятная косметика в звездно-фиолетовом стиле, в которую можно нарядить своего персонажа.