Авторы Hogwarts Legacy выпустили трейлер версии игры для Nintendo Switch 2

Разработчики Hogwarts Legacy выпустили трейлер версии игры для Nintendo Switch 2, демонстрируя улучшенную графику, более быстрые загрузки и поддержку режима управления мышью. Обновлённая версия выйдет одновременно с запуском новой консоли — 5 июня.

Игра будет доступна в двух изданиях: стандартное — по цене $60, и Digital Deluxe Edition — за $70. Владельцы первой версии Hogwarts Legacy для оригинальной Switch смогут получить скидку при покупке, активировав её через меню «Дополнительные материалы».

Напомним, оригинальная игра вышла в феврале 2023 года и быстро стала хитом. По слухам, Warner Bros. отменила расширенное издание в пользу разработки полноценного продолжения.