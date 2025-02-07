Bloomberg подтверждает, что Hogwarts Legacy 2 и расширенная версия первой части находятся в разработке в Avalanche

Подробный анализ Bloomberg состояния работ в Warner Bros. Games подтверждает, чем в настоящее время занимается Avalanche, которая, по-видимому, полностью сосредоточена на Hogwarts Legacy 2, а также на расширенной версии первой части.

Ситуация в студиях Warner Bros. не самая лучшая после длительного периода хаотичного управления под руководством Дэвида Хэддада, который недавно покинул компанию, между провальными проектами и другими, которые слишком долго тянулись с непомерными затратами.

Среди всего этого одним из немногих светлых пятен является Avalanche, которая благодаря огромному успеху Hogwarts Legacy внесла свой вклад в результаты и экономику всего подразделения видеоигр.

Учитывая достигнутые результаты, было очевидно, что Hogwarts Legacy 2 находится в разработке, и это фактически основной проект, над которым работает команда, что подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, у которого была возможность анонимно взять интервью у некоторых разработчиков.

Пока не ясно, что это будет: логически это может быть переиздание, содержащее различные дополнительные элементы, или, возможно, некое техническое обновление, которое может быть нацелено непосредственно на новые платформы, такие как Nintendo Switch 2, но на данный момент информации об этом нет.