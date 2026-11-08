DLSS 5 в Hogwarts Legacy снова вызвала споры - игроки жалуются на почти незаметные улучшения после критики лиц

Новая версия NVIDIA DLSS 5 вновь оказалась в центре обсуждений после выхода графического обновления Hogwarts Legacy 5 ноября 2026 года. Если раньше пользователи критиковали технологию за чрезмерное изменение внешности персонажей с помощью искусственного интеллекта, то теперь некоторые игроки жалуются на противоположную проблему — улучшения графики стали настолько незначительными, что их трудно заметить даже при прямом сравнении изображений.

Поводом для новой волны критики стал официальный демонстрационный ролик NVIDIA, показывающий работу технологии 3D-Guided Neural Rendering в Hogwarts Legacy. Компания заявляет, что DLSS 5 улучшает освещение, материалы, тени и детализацию окружения, сохраняя оригинальный художественный стиль игры и внешность персонажей.

Однако часть зрителей осталась разочарована результатом. В комментариях под видео пользователи отмечают, что различия между изображениями с включённой и отключённой технологией практически незаметны. Некоторые иронизируют, что NVIDIA слишком сильно ослабила нейросетевую обработку после предыдущей критики, а теперь предлагает дополнительные вычислительные затраты ради едва различимых визуальных изменений.

Ранее DLSS 5 вызвала скандал из-за способности нейросети заметно менять внешность игровых персонажей. Особенно бурную реакцию спровоцировала демонстрация Resident Evil Requiem, где технология существенно преобразила лицо Грейс Эшкрофт. Игроки опасались, что подобная обработка нарушит первоначальный художественный замысел разработчиков и превратит персонажей в неестественно выглядящие ИИ-модели.

В Hogwarts Legacy студия Avalanche Software совместно с NVIDIA использовала специальные настройки DLSS 5, позволяющие контролировать интенсивность изменений структуры изображения, освещения и оттенков кожи. Разработчики подчеркнули, что стремились улучшить визуальное качество, не меняя узнаваемый стиль игры. При этом NVIDIA не заявляла, что снижение интенсивности эффектов стало прямым следствием недовольства пользователей.

Впрочем, не все изменения оказались бесполезными. На отдельных сравнительных изображениях заметны улучшения контрастности, освещения и детализации материалов. Однако некоторые сцены, по мнению обозревателей, из-за дополнительной обработки могут даже терять часть первоначальной атмосферы.

Поддержка DLSS 5 Neural Rendering в Hogwarts Legacy пока доступна владельцам видеокарт GeForce RTX 50, систем RTX Spark и подписчикам GeForce NOW Ultimate. Технология включается отдельно в графических настройках игры и по умолчанию отключена.

Таким образом, NVIDIA столкнулась с новой волной неоднозначных отзывов: первоначальную реализацию DLSS 5 критиковали за слишком сильное вмешательство в изображение, а обновлённую версию некоторые пользователи теперь считают недостаточно заметной. Насколько оправданы дополнительные вычислительные затраты, пока остаётся предметом обсуждения.