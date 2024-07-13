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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 849 оценок

Для Hogwarts: Legacy вышел новый патч, в котором исправили вылеты из игры

AceTheKing
Новости

Студия Avalanche Software и компания Warner Bros. объявили о выходе нового обновления для Hogwarts: Legacy.

Новый патч направлен на долгожданное решение проблем с вылетами игры, которые появились после крупного июньского обновления игры. Также были исправлены некоторые проблемы с освещением, столкновениями и функциональностью, которые возникали в фоторежиме.

Описание обновления:

PC

  • Исправлена проблема, появлявшаяся после загрузки и установки последнего патча, из-за которой невозможно было получить метлу «Чёрная молния» при продолжении предыдущего сохранения;
  • Исправлен неправильный перевод на арабский язык на всплывающем окне с наградой в виде круглых очков с клейкой лентой;
  • Исправлена проблема, когда опция «Скрыть НИПов» не работала с некоторыми студентами, драконами, дементорами;
  • Исправлены случаи, когда отсутствие столкновений позволяло игрокам видеть сквозь потолки подземелий то, что находится за границами мира игры;
  • Исправлена проблема, когда использование фильтра «Портрет» в фоторежиме приводило к нежелательным искажениям;
  • Исправлена проблема, приводившая к чрезмерно яркому освещению после обновления драйверов NVIDIA до версии 555.99.

Примечание от разработчиков:

  • Обратите внимание, что для оптимальной игры пользователям настоятельно рекомендуется не включать функцию HAGS (аппаратное ускорение графического процессора) в меню настроек во время игры на Windows 11 с использованием видеокарты Nvidia серии 4000.

PS5

  • Исправлен вылет, вызванный включением режима Fidelity при активной трассировке лучей на PS5;
  • Исправлен отсутствующий VFX боевого заклинания Диффиндо.

Xbox Series X/S:

  • Исправлена пикселизация в виде черных точек, которая отображалась в меню руководства или карты;
  • Исправлен вылет игры во время битвы с боссом Фастидио;
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Maksimys Flether

Игра классная, боевка супер, даже сложная пока не освоишься, оптимизация и на старте была нормальная (На моём RX 550 на 4гб DDR5) относительно легко потянула, хоть и пришлось снизить настройки.

Но вот в остальном Сюжет простенький, очень много однообразных активностей, но для первой игры студии которая делала лишь мобильную хрень это отличнейший результат.

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Egik81
HAGS

В винде 10 она же Планировщик работы графического процессора.

А вообще логи патчей часто порожают своей невиностью. Ибо как такое можно было не исправить до старта вопрос. Касательно же этой игры например

Исправлены случаи, когда отсутствие столкновений позволяло игрокам видеть сквозь потолки подземелий то, что находится за границами мира игры;

А я забросил игру по началу радовала а потом рутина пускай и сказочная задолбала.

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Пользователь ВКонтакте

Нажно делюкс конечно же покупать // Kivilcim Meral

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MORDORR

Это не 'вылеты из игры' а магия.

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Челодой моловек 94

Вылетает при подборе записки в почти начале, говорили что угол обзора надо уменшить, но не хочу как рыбка в аквариуме играть

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