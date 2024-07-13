Для Hogwarts: Legacy вышел новый патч, в котором исправили вылеты из игры

Студия Avalanche Software и компания Warner Bros. объявили о выходе нового обновления для Hogwarts: Legacy.
Новый патч направлен на долгожданное решение проблем с вылетами игры, которые появились после крупного июньского обновления игры. Также были исправлены некоторые проблемы с освещением, столкновениями и функциональностью, которые возникали в фоторежиме.
Описание обновления:
PC
- Исправлена проблема, появлявшаяся после загрузки и установки последнего патча, из-за которой невозможно было получить метлу «Чёрная молния» при продолжении предыдущего сохранения;
- Исправлен неправильный перевод на арабский язык на всплывающем окне с наградой в виде круглых очков с клейкой лентой;
- Исправлена проблема, когда опция «Скрыть НИПов» не работала с некоторыми студентами, драконами, дементорами;
- Исправлены случаи, когда отсутствие столкновений позволяло игрокам видеть сквозь потолки подземелий то, что находится за границами мира игры;
- Исправлена проблема, когда использование фильтра «Портрет» в фоторежиме приводило к нежелательным искажениям;
- Исправлена проблема, приводившая к чрезмерно яркому освещению после обновления драйверов NVIDIA до версии 555.99.
Примечание от разработчиков:
- Обратите внимание, что для оптимальной игры пользователям настоятельно рекомендуется не включать функцию HAGS (аппаратное ускорение графического процессора) в меню настроек во время игры на Windows 11 с использованием видеокарты Nvidia серии 4000.
PS5
- Исправлен вылет, вызванный включением режима Fidelity при активной трассировке лучей на PS5;
- Исправлен отсутствующий VFX боевого заклинания Диффиндо.
Xbox Series X/S:
- Исправлена пикселизация в виде черных точек, которая отображалась в меню руководства или карты;
- Исправлен вылет игры во время битвы с боссом Фастидио;
Игра классная, боевка супер, даже сложная пока не освоишься, оптимизация и на старте была нормальная (На моём RX 550 на 4гб DDR5) относительно легко потянула, хоть и пришлось снизить настройки.
Но вот в остальном Сюжет простенький, очень много однообразных активностей, но для первой игры студии которая делала лишь мобильную хрень это отличнейший результат.
В винде 10 она же Планировщик работы графического процессора.
А вообще логи патчей часто порожают своей невиностью. Ибо как такое можно было не исправить до старта вопрос. Касательно же этой игры например
А я забросил игру по началу радовала а потом рутина пускай и сказочная задолбала.
Нажно делюкс конечно же покупать // Kivilcim Meral
Это не 'вылеты из игры' а магия.
Вылетает при подборе записки в почти начале, говорили что угол обзора надо уменшить, но не хочу как рыбка в аквариуме играть