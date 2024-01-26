Эксклюзивный контент Hogwarts Legacy для PlayStation появится на других платформах летом

Через социальные каналы видеоигры команда Hogwarts Legacy сообщила, что эксклюзивный контент версии видеоигры для PlayStation будет доступен летом для всех других платформ вместе с другими обновлениями.
В твите говорится:
«Приближаясь к годовщине Hogwarts Legacy, мы хотели сообщить нашему сообществу, что эксклюзивный контент Hogwarts Legacy для PlayStation летом будет доступен на других платформах вместе с дополнительными обновлениями и функциями игры. Оставайтесь с нами в ближайшие месяцы, чтобы узнать больше о том, что нового в Hogwarts Legacy в этом году».
Об этом говорится в официальном профиле Hogwarts Legacy. У нас нет точной даты появления эксклюзивного контента для PlayStation, который, как мы помним, также включает миссию, действие которой происходит в Хогсмиде.
Однако самая интересная часть обсуждения связана с тем, что грядут новые обновления и новые возможности игры. Обновления могут быть просто связаны с исправлением проблем, присутствующих в приключении, или с оптимизацией какой-либо существующей системы. Однако новые функции могут быть чем-то более существенным.
Фанаты уже спрашивают в комментариях о включении квиддича, но официальной информации на этот счет у нас нет, так что лучше не надеяться слишком сильно.
Круто, но 3й раз перепроходить не сильно хочется )
Опачки а что это такое? Как может мега корпорация сотрудничать с " этой" ужасной игрой??? Ведь автор поттера оскорбляет транс гендеров и пр... БОЙКОТ СОНИ БОЙКОТ!!! (это шутка если вы вдруг тупой)
Ну что же... Будет повод изучить последний факультет.
так а какой там эксклюзивный контент то?
https://www.playground.ru/hogwarts_legacy/file/hogwarts_legacy_ps5_eksklyuzivnyj_kontent_na_pc-1604075
грасиас
этот мод никогда не работал и не добавлял тот самый квест в игру. кроме уведомления больше ничего не было