Фанаты Hogwarts Legacy называют новую игру про квиддич просто вырезанным контентом ©

После анонса Harry Potter: Quidditch Champions, поклонники Hogwarts Legacy были явно недовольны

Время конспирологий: Единственная причина, по которой они не включили квиддич в Hogwarts Legacy, это чтобы продать ее как отдельную игру.

— гласит тема в сабреддите Hogwarts Legacy. С более чем тысячей лайков, неудивительно, что те, кто оставил комментарии, согласны с этой теорией.

"Я не думаю, что это можно считать заговором; это совершенно очевидно", - ответил один из пользователей, сопровождаемый громким перечислением гифов со Снейпом, изображающих выразительную реплику Алана Рикмана "Очевидно" из фильма "Орден Феникса".

Quidditch Champions, которая уже принимает заявки на участие в тесте, исправит одну вопиюще отсутствующую часть Hogwarts Legacy, превратив волшебный спорт в свою собственную игру. Внутриигровое оправдание отсутствия квиддича заключается в том, что директор Блэк отменил турнир в этом году, но недовольные игроки выражают опасения, что квиддич, возможно, был исключен из Hogwarts Legacy намеренно.



В ответ на один из таких вопросов в Твиттере, отставной разработчик игр Трой Ливитт высказал свое мнение.

Я считаю, что игра Champions была выпущена, чтобы заполнить дыру, образовавшуюся после ее отсутствия в Hogwarts Legacy, но не раньше, чем стало ясно, что квиддича в HL не будет.

Он уточнил это, сказав, что "не знал ни об одном разработчике, работавшем над игрой", когда он работал над Hogwarts Legacy два года назад.

Однако на фоне разочарования другой пользователь Reddit напомнил, что отдельная игра в квиддич не является чем-то новым.

Помните ли вы, как играли в World Quidditch Cup? Думаю, что была замечательная игра. Управление было жестким, игра шла в быстром темпе, надеюсь, это не слишком далеко от нее. Но, возможно, гораздо более персонализированная в плане костюмов, как HL.

Игра в квиддич в более реалистичном стиле Hogwarts Legacy была бы крутой. Но поскольку ее разработкой занимается Unbroken Studios, а не Avalanche, и судя по мультяшному художественному стилю, как показано в анонсе, Quidditch Champions больше напоминает мобильные игры про Гарри Поттера, чем недавнюю RPG. Тем не менее, похоже, что это будет консольная игра: при регистрации на плейтесты вас просят выбрать консоль, и мобильных платформ среди вариантов нет.