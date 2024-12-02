Фанаты Hogwarts Legacy создали петицию, чтобы не дать WB превратить сиквел в очередную игру с живым сервисом

Обеспокоенные подходом WB Games по созданию игр жанра live-сервис, фанаты Гарри Поттера организовали петицию, цель которой - не допустить, чтобы Hogwarts Legacy 2 стала следующей «жертвой» GaaS (Игра как сервис или Игры как услуга).
На данный момент петиция насчитывает более 11 000 подписей и призывает Warner к разработке сингловой игры.
Причина, по которой Hogwarts Legacy так любима и стала самой продаваемой игрой года, заключается в том, что это была одиночная игра, в которой люди смогли получить удовольствие от Волшебного мира и испытать его на себе. Людям не нужен еще один live-сервис, переполненный микротранзакциями и принудительной рутиной.
В пользу этой меры говорит и недавнее заявление главы подразделения игр и стриминга Warner Bros. Джей Би Перретта, сделанное им для Discovery. Тогда он сказал, что введение микротранзакций в основных франшизах компании стало бы отличной «возможностью».
Слова Перретта не являются официальным подтверждением того, что в игре будут присутствовать элементы GaaS. Однако по мере того, как последние релизы Warner идут по этому пути, а дискуссии о расходах на контент в играх усиливаются, опасения становятся очевидными.
Могу подсказать план гораздо лучше всяких петиций, они все равно не работают - игра выходит и вы её не покупаете. Вот так нормально подействует // Александр Ковалёв
Ещё один свидетель неработающих петиций)) Работают и ещё как. Подписывай, давай.
Что-то петиция по отмене фильма с черной клеопатры не особо помогла.
Всем до буквы Ю на эти петиции !
особенно WB
Оно буква Ю, пока не дали по кошелькУ.
Вон..."Ю"бисофт уже "У"бисофт)
да-да,да пусть хоть 100 000 подписей соберут) они посмотрят,да вместо туалетки положат их петиции
Жаль, они электронные, будут серверными жесткими дисками задницы вытирать.
Можно подумать это была главная проблема игры...А фанатов не интересует, что вся игра выстрелила чисто за счет фан сервиса? Сюжет примитивный, 95% персонажей не интересны, остальные 5% в стиле ну так пойдет, главный герой просто пустышка, да боевка неплоха, но в остальном геймплей и то как они показывают учебу ну такое себе...Взаимоотношения с так называемыми друзьями показаны в стиле "О привет я Вася, будем дружить?" - "А давай, я Дима! У меня как раз есть одна проблема с которой без тебя не справиться, в пятом падике гопники пивом не делятся."
Варианты диалогов в стиле можно быть либо доброжелательным либо нейтральным, каких то даже конфликтов на факультете нет, про романтику я молчу...все такие доброжелательные...знаете на фоне всего этого, живой сервис меня беспокоил меньше всего...
Тут по сути нужно это все к уголовщине за азартные игры и игровые автоматы прировнять, люди по своей природе слабые, готовы отдавать деньги за просто так, таким образом только размножают лохотрон, нужно запретить повсеместно, а не писать какие то там петиции, государству это должно быть выгодно т к деньги уходят мимо кассы в карманы разросшихся компаний, а в оборот не идут
как раз таки огромные корпорации и их владельцы деньги держат на вкладах, что позволяет деньгам работать
а вот ты пока копишь 300к на видяху, как раз вредит, так как эти деньги не работают
🤣так и эти 300 тоже на вкладах копятся...
ненавижу онлайн игры. всегда играю только сингл игры. онлайн игры пустая трата времени
Полностью поддерживаю, хотя, возможно, это приходит с возрастом, у меня например особо и нет знакомых, которые прям играют, а рандомы школьники нахрен не нужны.
Смысл задуматься о своей жизни и то, как ты её выстроил. А онлайн игры - это всегда возможность приятно провести время.
Не понял смысл твоего комментария. Как моя жизнь связана с тем, что в 45 у меня нет играющих в компьютерные игры друзей? Считаешь, это прямо очень плохо, что у людей другие интересы? Я приятно провожу время играя в синглы. Ты лучше задумайся, какой бестолковый комментарий написал)
Многое упускаешь. Тот же SWTOR - лучшее, что выходило из игр на тему SW в принципе. И лично моё мнение, что это вообще лучшее, что случалось со Звёздными войнами.
Даже русификатор сделали - играй не хочу.
как будто ворнерам не плевать
Что с сайтом? // Максим Корженков
Уже как пару дней все нормально // Vengel Bryde
Нет пару дней как выбивает это временами. // Алексей Хромаков
У меня вообще уже как последние две недели сайт тупит. То скорость скачки маленькая, то не открывает, то долго открывается. Короче чет с ПГ творится в последнее время.
Идут региональные блоки, поскакал по ВПН и даже они часть блочатся... +- этот прикол уже как неделю.
Толку то от петиции...
А где подписать петиция о том, что бы игру не изнасиловали воокнутые ?
А поздно, а уже все.
https://www.change.org/p/stop-hogwarts-legacy-2-from-being-a-live-service
прост может стать еще хуже
Она и так стерильная, даж если и не знасилуют, то лучше она не станет
во дожили , теперь контент за который бабло платим нужно от корпораций гейнигеровсретурдамииндусами защищать 🤣
Это только у меня слово фанаты ассоциируется со словом ебанаты? А по поводу Гари Потера, да сериал был отличный кроме последней серии. И всё посмотрели сериал и забыли. И не нужны ни какие игры и всякая другая шелупонь.
Если данная петиция наберёт слишком много голосов, её точно удалят. С формулировкой «не соответствует планам компании».
Чем же действительно хорош Хогвартс? Замком и его окрестностями. Всё остальное, а именно сюжет, побочки, геймплей, бесконечный гринд с целой "Выручай комнатой" для этого, система прокачки, активности, всё дочильня для детей, имеющая невероятно далёкое отношение ко вселенной Гарри Поттера. Обезличенное нечто, с карикатурными персонажами и злодейскими злодеями, а также "ДРЕВНЕЙ МАГИЕЙ". Я как фанат Гарри Поттера, вижу в этом ысере столько нелогичностей и несостыковок, что хочется себе глаза расцарапать. Роулинг следовало придержать авторские права, а не вестись на поводу заднеприводных капиталистов.
а ничего что дети его за это и любят? для дядек есть гта 5
напомните ему про отряд самоубийц
Дядьки стали из пацанов, на этой самой гта 5, этими самыми дядьками. На кой хрен она им нужна вообще? Там только школота и играет.
А Поттер это всегда была сказка с поднятием взрослых вопросов и решений. Последние части были исключительно про боль, утрату, предательство, которому, как могло показаться таким как ты, не место во вселенной магии и волшебства. Так что дети пусть и остаюстся в роблоксах, фортнайтах и гта. А нам подавай нормальную историю с неоднозначными решениями, расширенной системой РПГ, выбором и последствиями.
Напоминаю: смой за собой, если сходил в туалет. Или не надо напоминать? Вот и тут не стоит.
у миня туалет на улице мне не над смывать жи есть!
А было бы интересно. Каждый месяц новый контент. Ивенты приуроченные к выходу каждого сезона сериала. Каждый год соревнование факультетов, дуэли, квиддич. Хоксмид в котором вы с друзьями собираетесь, и пьёте сливочное пиво. Рейды на боссов. Эххх, такую игру потеряли. // Евгений Ярославский
Не просто сингловой, игра должна по хорошему стать реальной РПГ с выбором стороны. использование непростительных заклинаний в том числе авада-кедавра без последствий, очень странно и в целом сюжет был слабый. И побочки нужны интересные и нелинейные.
Только сейчас начал проходить хогвардс, думал хрень для детей, но как оказалось весьма не плохо, наиграл пока 10 часов. Сюжет пока ничего, атмосфера вобще огонь, ну и графончик на боксе 👍 // Александр Комаров
Она однообразная в плане сайд-квестов, а также гринда и наград в качестве поощрений за поиски или решение задач. Весь лут что в пещерах, что в каких-то квестовый постоянно генерируется из одних и тех же шапок с повышением характеристик зависимый от уровня, но также часто выпадает и более худшим характеристиками, причём его море по всей карте и в каждом противнике. Либо же выпадает косметика. И сюжет весьма банальный про ГГ "Мерисью", действия которого никак не влияют на окружение - за пределами школы можно устраивать геноцид всем браконьерам или гоблинам - всем плевать на то что ты студент . Это главные недостатки // Сергей Римский
Не спорю, но засчëт отмосферы и не плохой боëвки можно закрыть глаза на сюжет и сайды, а лут да и пох, я собрал себе неплохой костюмчик) ток бесит у каждой шмотки при замене менять внешку // Александр Комаров
А это касается любой игры такого типа. Хоть Фолыча, хоть ГТА... Любой. В том числе и тех, за которые усиленно топят. Принцип и варианты действий во всех играх остаётся одним и тем же: сбегай, найди, убей, собери, принеси. Ну, иногда - построй. Меняется только антураж. А это уже кому что больше нравится.
Я вообще не понимаю как эта постная шняга с геймплеем мобильной дрочильни, унылым сюжетом, мерисьюшным ГГ могла кому то понравится?
Сценарии в онлайн быстро заканчиваются. И тогда остаются лишь: походы по данжен, прокачка да костюмы. Если они готовы создать нормальные: подземелья с рандомными плюшками, эвенты, добавить физику, соревнования по квиддичу с PvP, почему нет.
Пофигу. Скачаю пиратку а затем с помощью программ взломаю магазин с микротранзакциями. Как например с АС вальгалла
если игра будет намертво привязана к инету и банковской карточке то нет. пек-пек
Истерички
Фанат (Танат, Танатос, др.-греч. Θάνατος, «смерть») — олицетворение смерти в греческой мифологии
Фанат происходит от греческого слова Φανατισμός - сиречь слепая вера.
МихаилНиколаевщину развёл тут какую-то, понимаешь ли.
употребляешь наркотики?
Спасибо конечно, но я откажусь xD