Фанаты Hogwarts Legacy создали петицию, чтобы не дать WB превратить сиквел в очередную игру с живым сервисом

Обеспокоенные подходом WB Games по созданию игр жанра live-сервис, фанаты Гарри Поттера организовали петицию, цель которой - не допустить, чтобы Hogwarts Legacy 2 стала следующей «жертвой» GaaS (Игра как сервис или Игры как услуга).

На данный момент петиция насчитывает более 11 000 подписей и призывает Warner к разработке сингловой игры.

Причина, по которой Hogwarts Legacy так любима и стала самой продаваемой игрой года, заключается в том, что это была одиночная игра, в которой люди смогли получить удовольствие от Волшебного мира и испытать его на себе. Людям не нужен еще один live-сервис, переполненный микротранзакциями и принудительной рутиной.

В пользу этой меры говорит и недавнее заявление главы подразделения игр и стриминга Warner Bros. Джей Би Перретта, сделанное им для Discovery. Тогда он сказал, что введение микротранзакций в основных франшизах компании стало бы отличной «возможностью».

Слова Перретта не являются официальным подтверждением того, что в игре будут присутствовать элементы GaaS. Однако по мере того, как последние релизы Warner идут по этому пути, а дискуссии о расходах на контент в играх усиливаются, опасения становятся очевидными.