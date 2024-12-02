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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 7 394 оценки

Фанаты Hogwarts Legacy создали петицию, чтобы не дать WB превратить сиквел в очередную игру с живым сервисом

Gruz_
Новости

Обеспокоенные подходом WB Games по созданию игр жанра live-сервис, фанаты Гарри Поттера организовали петицию, цель которой - не допустить, чтобы Hogwarts Legacy 2 стала следующей «жертвой» GaaS (Игра как сервис или Игры как услуга).

На данный момент петиция насчитывает более 11 000 подписей и призывает Warner к разработке сингловой игры.

Причина, по которой Hogwarts Legacy так любима и стала самой продаваемой игрой года, заключается в том, что это была одиночная игра, в которой люди смогли получить удовольствие от Волшебного мира и испытать его на себе. Людям не нужен еще один live-сервис, переполненный микротранзакциями и принудительной рутиной.

В пользу этой меры говорит и недавнее заявление главы подразделения игр и стриминга Warner Bros. Джей Би Перретта, сделанное им для Discovery. Тогда он сказал, что введение микротранзакций в основных франшизах компании стало бы отличной «возможностью».

Слова Перретта не являются официальным подтверждением того, что в игре будут присутствовать элементы GaaS. Однако по мере того, как последние релизы Warner идут по этому пути, а дискуссии о расходах на контент в играх усиливаются, опасения становятся очевидными.

91
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Могу подсказать план гораздо лучше всяких петиций, они все равно не работают - игра выходит и вы её не покупаете. Вот так нормально подействует // Александр Ковалёв

27
JustA_NiceGuy

Ещё один свидетель неработающих петиций)) Работают и ещё как. Подписывай, давай.

-23
FretfulDoctor JustA_NiceGuy

Что-то петиция по отмене фильма с черной клеопатры не особо помогла.

9
Phoentice

Всем до буквы Ю на эти петиции !

12
HappyWylde

особенно WB

0
Madfury

Оно буква Ю, пока не дали по кошелькУ.

Вон..."Ю"бисофт уже "У"бисофт)

1
Хер из прошлой катки

да-да,да пусть хоть 100 000 подписей соберут) они посмотрят,да вместо туалетки положат их петиции

9
Madfury

Жаль, они электронные, будут серверными жесткими дисками задницы вытирать.

0
Skvizgar

Можно подумать это была главная проблема игры...А фанатов не интересует, что вся игра выстрелила чисто за счет фан сервиса? Сюжет примитивный, 95% персонажей не интересны, остальные 5% в стиле ну так пойдет, главный герой просто пустышка, да боевка неплоха, но в остальном геймплей и то как они показывают учебу ну такое себе...Взаимоотношения с так называемыми друзьями показаны в стиле "О привет я Вася, будем дружить?" - "А давай, я Дима! У меня как раз есть одна проблема с которой без тебя не справиться, в пятом падике гопники пивом не делятся."

Варианты диалогов в стиле можно быть либо доброжелательным либо нейтральным, каких то даже конфликтов на факультете нет, про романтику я молчу...все такие доброжелательные...знаете на фоне всего этого, живой сервис меня беспокоил меньше всего...

7
vertehwost

Тут по сути нужно это все к уголовщине за азартные игры и игровые автоматы прировнять, люди по своей природе слабые, готовы отдавать деньги за просто так, таким образом только размножают лохотрон, нужно запретить повсеместно, а не писать какие то там петиции, государству это должно быть выгодно т к деньги уходят мимо кассы в карманы разросшихся компаний, а в оборот не идут

6
JohnTornton

как раз таки огромные корпорации и их владельцы деньги держат на вкладах, что позволяет деньгам работать
а вот ты пока копишь 300к на видяху, как раз вредит, так как эти деньги не работают

1
atrrz1 JohnTornton

🤣так и эти 300 тоже на вкладах копятся...

0
DIZNX

ненавижу онлайн игры. всегда играю только сингл игры. онлайн игры пустая трата времени

5
MadDarkGuard

Полностью поддерживаю, хотя, возможно, это приходит с возрастом, у меня например особо и нет знакомых, которые прям играют, а рандомы школьники нахрен не нужны.

2
Madfury MadDarkGuard

Смысл задуматься о своей жизни и то, как ты её выстроил. А онлайн игры - это всегда возможность приятно провести время.

0
MadDarkGuard Madfury

Не понял смысл твоего комментария. Как моя жизнь связана с тем, что в 45 у меня нет играющих в компьютерные игры друзей? Считаешь, это прямо очень плохо, что у людей другие интересы? Я приятно провожу время играя в синглы. Ты лучше задумайся, какой бестолковый комментарий написал)

0
Anglerfish

Многое упускаешь. Тот же SWTOR - лучшее, что выходило из игр на тему SW в принципе. И лично моё мнение, что это вообще лучшее, что случалось со Звёздными войнами.

Даже русификатор сделали - играй не хочу.

0
JohnTornton

как будто ворнерам не плевать

4
Пользователь ВКонтакте

Что с сайтом? // Максим Корженков

1
Пользователь ВКонтакте

Уже как пару дней все нормально // Vengel Bryde

-3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Нет пару дней как выбивает это временами. // Алексей Хромаков

-1
Stepan Bratuhin

У меня вообще уже как последние две недели сайт тупит. То скорость скачки маленькая, то не открывает, то долго открывается. Короче чет с ПГ творится в последнее время.

0
Ang Dark Stepan Bratuhin

Идут региональные блоки, поскакал по ВПН и даже они часть блочатся... +- этот прикол уже как неделю.

0
Хевель

Толку то от петиции...

1
Max Rolens

А где подписать петиция о том, что бы игру не изнасиловали воокнутые ?

0
vertehwost

А поздно, а уже все.

3
Сергей Оленичев

https://www.change.org/p/stop-hogwarts-legacy-2-from-being-a-live-service

0
Player is Ready vertehwost

прост может стать еще хуже

0
HellowRainbow

Она и так стерильная, даж если и не знасилуют, то лучше она не станет

0
Wolfenstein

во дожили , теперь контент за который бабло платим нужно от корпораций гейнигеровсретурдамииндусами защищать 🤣

0
Вор Пиратычь

Это только у меня слово фанаты ассоциируется со словом ебанаты? А по поводу Гари Потера, да сериал был отличный кроме последней серии. И всё посмотрели сериал и забыли. И не нужны ни какие игры и всякая другая шелупонь.

0
nikvik jm

Если данная петиция наберёт слишком много голосов, её точно удалят. С формулировкой «не соответствует планам компании».

0
Tavi

Чем же действительно хорош Хогвартс? Замком и его окрестностями. Всё остальное, а именно сюжет, побочки, геймплей, бесконечный гринд с целой "Выручай комнатой" для этого, система прокачки, активности, всё дочильня для детей, имеющая невероятно далёкое отношение ко вселенной Гарри Поттера. Обезличенное нечто, с карикатурными персонажами и злодейскими злодеями, а также "ДРЕВНЕЙ МАГИЕЙ". Я как фанат Гарри Поттера, вижу в этом ысере столько нелогичностей и несостыковок, что хочется себе глаза расцарапать. Роулинг следовало придержать авторские права, а не вестись на поводу заднеприводных капиталистов.

0
ValSpain

а ничего что дети его за это и любят? для дядек есть гта 5

1
Аналиус

напомните ему про отряд самоубийц

-1
Madfury ValSpain

Дядьки стали из пацанов, на этой самой гта 5, этими самыми дядьками. На кой хрен она им нужна вообще? Там только школота и играет.

А Поттер это всегда была сказка с поднятием взрослых вопросов и решений. Последние части были исключительно про боль, утрату, предательство, которому, как могло показаться таким как ты, не место во вселенной магии и волшебства. Так что дети пусть и остаюстся в роблоксах, фортнайтах и гта. А нам подавай нормальную историю с неоднозначными решениями, расширенной системой РПГ, выбором и последствиями.

0
Madfury Аналиус

Напоминаю: смой за собой, если сходил в туалет. Или не надо напоминать? Вот и тут не стоит.

-1
Аналиус Madfury

у миня туалет на улице мне не над смывать жи есть!

-1
Пользователь ВКонтакте

А было бы интересно. Каждый месяц новый контент. Ивенты приуроченные к выходу каждого сезона сериала. Каждый год соревнование факультетов, дуэли, квиддич. Хоксмид в котором вы с друзьями собираетесь, и пьёте сливочное пиво. Рейды на боссов. Эххх, такую игру потеряли. // Евгений Ярославский

0
6363

Не просто сингловой, игра должна по хорошему стать реальной РПГ с выбором стороны. использование непростительных заклинаний в том числе авада-кедавра без последствий, очень странно и в целом сюжет был слабый. И побочки нужны интересные и нелинейные.

0
Пользователь ВКонтакте

Только сейчас начал проходить хогвардс, думал хрень для детей, но как оказалось весьма не плохо, наиграл пока 10 часов. Сюжет пока ничего, атмосфера вобще огонь, ну и графончик на боксе 👍 // Александр Комаров

0
Пользователь ВКонтакте

Она однообразная в плане сайд-квестов, а также гринда и наград в качестве поощрений за поиски или решение задач. Весь лут что в пещерах, что в каких-то квестовый постоянно генерируется из одних и тех же шапок с повышением характеристик зависимый от уровня, но также часто выпадает и более худшим характеристиками, причём его море по всей карте и в каждом противнике. Либо же выпадает косметика. И сюжет весьма банальный про ГГ "Мерисью", действия которого никак не влияют на окружение - за пределами школы можно устраивать геноцид всем браконьерам или гоблинам - всем плевать на то что ты студент . Это главные недостатки // Сергей Римский

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не спорю, но засчëт отмосферы и не плохой боëвки можно закрыть глаза на сюжет и сайды, а лут да и пох, я собрал себе неплохой костюмчик) ток бесит у каждой шмотки при замене менять внешку // Александр Комаров

0
BlackDoomer Пользователь ВКонтакте

А это касается любой игры такого типа. Хоть Фолыча, хоть ГТА... Любой. В том числе и тех, за которые усиленно топят. Принцип и варианты действий во всех играх остаётся одним и тем же: сбегай, найди, убей, собери, принеси. Ну, иногда - построй. Меняется только антураж. А это уже кому что больше нравится.

0
Pravdarub

Я вообще не понимаю как эта постная шняга с геймплеем мобильной дрочильни, унылым сюжетом, мерисьюшным ГГ могла кому то понравится?

-1
Беркут Слеер

Сценарии в онлайн быстро заканчиваются. И тогда остаются лишь: походы по данжен, прокачка да костюмы. Если они готовы создать нормальные: подземелья с рандомными плюшками, эвенты, добавить физику, соревнования по квиддичу с PvP, почему нет.

-1
Power_Metall92

Пофигу. Скачаю пиратку а затем с помощью программ взломаю магазин с микротранзакциями. Как например с АС вальгалла

-3
MunchkiN 616

если игра будет намертво привязана к инету и банковской карточке то нет. пек-пек

0
Gridon

Истерички

-3
Nick1906

Фанат (Танат, Танатос, др.-греч. Θάνατος, «смерть») — олицетворение смерти в греческой мифологии

-6
НEГР

Фанат происходит от греческого слова Φανατισμός - сиречь слепая вера.

МихаилНиколаевщину развёл тут какую-то, понимаешь ли.

1
Nick1906 НEГР

употребляешь наркотики?

0
НEГР Nick1906

Спасибо конечно, но я откажусь xD

0