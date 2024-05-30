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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 676 оценок

Фоторежим и новые предметы: летнее обновление для Hogwarts Legacy выйдет 6 июня

butcher69
Новости

Создатели Hogwarts Legacy из команды Avalanche Software раскрыли несколько подробностей о предстоящем летнем обновлении для магического приключения. Крупный патч выйдет 6 июня и вместе с ним в игре появятся новые предметы и фоторежим.

Новые предметы:

  • Очки Гарри Поттера: теперь вы можете облачить своего персонажа в очки, ставшие символом знаменитой серии!
  • Робы узников Азкабана: желаете добавить своему герою мрачности? Примерьте эти устрашающие робы!
  • Черный гиппогриф: оседлайте этого грациозного и грозного зверя, бороздя небеса над Хогвартсом.
  • Темная метла: дополните свой образ темным маунтом стильной метлой в тон.

Новый квест:

  • Задание в Хогсмиде: квест, ранее доступный только на PlayStation 5, теперь станет доступен на всех платформах.

Новые возможности:

  • Сброс талантов: получили неудачную комбинацию навыков? Не беда! Теперь вы можете их сбросить и попробовать что-то новое.
  • Зелье Феликс Фелицис: варите это редкое зелье, чтобы на время увидеть расположение всех сундуков на карте. ( ранее оно было доступно как бонус предзаказа, но теперь будет доступно всем игрокам)

Про какие-то технические изменения и улучшения пока ничего не известно, но вполне вероятно, что разработчики поделятся этой информацией ближе к релизу

28
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Punisher1

Фотомод это тема

5
Беркут Слеер

Да вроде, как давно им пользуемся, и метлы и наряды все есть. Да и карта открыта. Вот если б другую карту исследовать, тогда да.

0