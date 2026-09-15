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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 9 055 оценок

GamesVoice обновила русскую озвучку Hogwarts Legacy - исправлены проблемы с модификациями и подключением к серверам

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice выпустила обновление русского дубляжа Hogwarts Legacy. Главным изменением стали экспериментальные исправления проблем, связанных с подключением игры к серверам Warner Bros. и запуском сторонних модификаций.

Hogwarts Legacy "Русификатор текста, текстур и звука" {GamesVoice}

По словам авторов озвучки, подобные ошибки нередко возникали у пользователей из России и Беларуси независимо от того, был ли установлен русификатор. Новая версия содержит экспериментальный фикс, который должен устранить часть этих проблем. Разработчики отмечают, что не могут гарантировать корректную работу у всех пользователей, однако внутреннее тестирование показало хорошие результаты. При этом установка обновления не должна влиять на получение достижений.

Помимо технических исправлений, GamesVoice внесла многочисленные изменения в субтитры и звуковую часть локализации. Некоторые реплики были исправлены, а одного из второстепенных персонажей полностью перезаписали.

Таким образом, новое обновление не только улучшает качество русской озвучки Hogwarts Legacy, но и призвано решить ряд проблем, с которыми часть игроков сталкивалась при использовании локализации.

ПК 103 Обновления 32
62
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Шрек vs DLSS 5

Эту дрисню ничего не исправит.

29
demanik1

Все таки с озвучкой проблемы были.

8