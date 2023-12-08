GamesVoice: Озвучка Hogwarts Legacy выйдет до конца декабря, а на локализацию Alan Wake 2 собрано 500 тысяч рублей

Alan Wake 2 вышла без озвучки на русский язык. Сразу после релиза игры команда GamesVoice объявила о сборе средств для работы над отечественной локализацией. Половина пути уже пройдена — общими усилиями игроки надонатили 500 тысяч рублей.

Эту планку удалось преодолеть чуть больше чем за месяц. Напомним, на полноценную озвучку требуется 972 тысячи рублей.

По выпуску озвучки к Hogwarts Legacy план неизменный — релиз должен состоятся во второй половине декабря.

По поводу других проектов студии был даан такой комментарий: