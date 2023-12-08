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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.4 4 898 оценок

GamesVoice: Озвучка Hogwarts Legacy выйдет до конца декабря, а на локализацию Alan Wake 2 собрано 500 тысяч рублей

butcher69
Новости

Alan Wake 2 вышла без озвучки на русский язык. Сразу после релиза игры команда GamesVoice объявила о сборе средств для работы над отечественной локализацией. Половина пути уже пройдена — общими усилиями игроки надонатили 500 тысяч рублей.

Эту планку удалось преодолеть чуть больше чем за месяц. Напомним, на полноценную озвучку требуется 972 тысячи рублей.

По выпуску озвучки к Hogwarts Legacy план неизменный — релиз должен состоятся во второй половине декабря.

По поводу других проектов студии был даан такой комментарий:

  • Основные трудности по технической части Dead Space преодолены, так что вероятность выпуска в обозримом будущем сильно выросла;
  • В работе очередной дневник по Star Wars Jedi: Fallen Order.
7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
6363

Жду Хогвартс, надеюсь скоро Dead Space выпустят и Алана ждем но не скоро это будет.

5
TIMetal

Запарился ждать Хогвартс, хоть уже и не смогу так активно играть, как летом из-за рождения дочки, но всё равно рад что озвучка будет, игра её достойна 100%

0
danilukHF

в смысле в конце если у них на сайте написано 10 декабря?

-1
SincereGodzilla

Похвально конечно, но как бы наши не старались - с Мэтью Поретта и Джеймсом Маккефри даже рядом никто не встанет.

-4
Deveron

Зачем озвучивать шлаковейка, более достойных игр не нашлось?

-9
6363

Это какой к примеру?

3
muxamor2011

Сделай для более достойной.

2