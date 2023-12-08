GamesVoice: Озвучка Hogwarts Legacy выйдет до конца декабря, а на локализацию Alan Wake 2 собрано 500 тысяч рублей

Alan Wake 2 вышла без озвучки на русский язык. Сразу после релиза игры команда GamesVoice объявила о сборе средств для работы над отечественной локализацией. Половина пути уже пройдена — общими усилиями игроки надонатили 500 тысяч рублей.
Эту планку удалось преодолеть чуть больше чем за месяц. Напомним, на полноценную озвучку требуется 972 тысячи рублей.
По выпуску озвучки к Hogwarts Legacy план неизменный — релиз должен состоятся во второй половине декабря.
По поводу других проектов студии был даан такой комментарий:
- Основные трудности по технической части Dead Space преодолены, так что вероятность выпуска в обозримом будущем сильно выросла;
- В работе очередной дневник по Star Wars Jedi: Fallen Order.
Жду Хогвартс, надеюсь скоро Dead Space выпустят и Алана ждем но не скоро это будет.
Запарился ждать Хогвартс, хоть уже и не смогу так активно играть, как летом из-за рождения дочки, но всё равно рад что озвучка будет, игра её достойна 100%
в смысле в конце если у них на сайте написано 10 декабря?
Похвально конечно, но как бы наши не старались - с Мэтью Поретта и Джеймсом Маккефри даже рядом никто не встанет.
Зачем озвучивать шлаковейка, более достойных игр не нашлось?
Это какой к примеру?
Сделай для более достойной.