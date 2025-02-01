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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 7 742 оценки

GamesVoice выпустила обновление 1.3 русской озвучки для Hogwarts: Legacy с адаптацией под последнюю версию игры

AceTheKing
Новости

Как стало известно, GamesVoice выпустила обновление 1.3 для русской озвучки Hogwarts: Legacy от студии Avalanche Software.

В новом обновлении GamesVoice адаптировала русскую озвучку под последнюю версию игры. Кроме того, были внесены многочисленные сопоставления субтитров с речью персонажей, что должно улучшить игровой опыт.

В свою очередь последнее официальное обновление для игры привнесло в PC-версию поддержку модов:

Hogwarts Legacy получила официальную поддержку модов на ПК
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
saa0891

Наши локализаторы красавцы, локализацию игр которые мне интересны я всегда поддерживаю рублём, только за одну озвучку ремейка Dead Space я им бесконечно благодарен.

6
Kamishini1993

Переустанавливать игру надо или просто сверху накатить а то до этого версия 1.2 стояла

1
MrRed4et

Это утверждение или вопрос?

1
Kamishini1993 MrRed4et

Вопрос

0
Пользователь ВКонтакте

много кто из Студийной банды озвучивал // Виталий Петрушин

0
Abramski90

Спасибо,как раз прозхожу) но ниже по коментам,рдр2 было бы конечно тема))) прошел бы еще раз с превеликим удовольствием)

0
Janekste

Так они с превеликим удовольствием за RDR2 возьмутся всё озвучат, если 15 миллионов отвалишь. Все расценки у них на сайте давно есть. Но вот желающих задонатить на такой дорогой проект маловато. Вот и не делают.

-2
Abramski90 Janekste

Да я уже увидел картинку что там 15+ ясно дело) просто была бы вообще тема)

0
askazanov

Молодцы

0
User_200

Когда возмуться за GtaV и Rdr2

-9
EnthusiasticDixon

Можешь помочь со сбором денег.
Ах да, ты же бесплатно хочешь, да?

4
Punisher1 EnthusiasticDixon

Прикол в том что даже если кто-то проспонсирует озвучки этих двух шедевров то на их озвучку уйдëт лет 5 ибо там диалогов море. На сан сейчас сбор идёт и сказали минимум года 2 на озвучку потребуется

0
cheezypizey

Никогда, эти игры фактически нереально озвучить, и чтоб при этом соответствовать духу оригинала

0
muxamor2011

Никогда. там просто неподъемные объемы. максимум на что можно рассчитывать так это нейро озвучка. но почему то до сих пор ни кто так и не изъявил желанием за неё взяться. хотя вроде процесс уже отлажен и озвучки достигли весьма годного уровня. вон в недавно анонсированный озвучке к сталкеру. автор забыл упомянуть что она делается нейронкой. так там в комментах все радуются что наконец ру озвучка с живыми актерами))) ибо на столько годно она звучит.

-2
MrRed4et

Видать синтаксис вышел покурить.

0