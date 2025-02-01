GamesVoice выпустила обновление 1.3 русской озвучки для Hogwarts: Legacy с адаптацией под последнюю версию игры

Как стало известно, GamesVoice выпустила обновление 1.3 для русской озвучки Hogwarts: Legacy от студии Avalanche Software.

В новом обновлении GamesVoice адаптировала русскую озвучку под последнюю версию игры. Кроме того, были внесены многочисленные сопоставления субтитров с речью персонажей, что должно улучшить игровой опыт.

В свою очередь последнее официальное обновление для игры привнесло в PC-версию поддержку модов: