GamesVoice выпустила обновление 1.3 русской озвучки для Hogwarts: Legacy с адаптацией под последнюю версию игры

Как стало известно, GamesVoice выпустила обновление 1.3 для русской озвучки Hogwarts: Legacy от студии Avalanche Software.
В новом обновлении GamesVoice адаптировала русскую озвучку под последнюю версию игры. Кроме того, были внесены многочисленные сопоставления субтитров с речью персонажей, что должно улучшить игровой опыт.
В свою очередь последнее официальное обновление для игры привнесло в PC-версию поддержку модов:
Наши локализаторы красавцы, локализацию игр которые мне интересны я всегда поддерживаю рублём, только за одну озвучку ремейка Dead Space я им бесконечно благодарен.
Переустанавливать игру надо или просто сверху накатить а то до этого версия 1.2 стояла
Это утверждение или вопрос?
Вопрос
много кто из Студийной банды озвучивал // Виталий Петрушин
Спасибо,как раз прозхожу) но ниже по коментам,рдр2 было бы конечно тема))) прошел бы еще раз с превеликим удовольствием)
Так они с превеликим удовольствием за RDR2 возьмутся всё озвучат, если 15 миллионов отвалишь. Все расценки у них на сайте давно есть. Но вот желающих задонатить на такой дорогой проект маловато. Вот и не делают.
Да я уже увидел картинку что там 15+ ясно дело) просто была бы вообще тема)
Молодцы
Когда возмуться за GtaV и Rdr2
Можешь помочь со сбором денег.
Ах да, ты же бесплатно хочешь, да?
Прикол в том что даже если кто-то проспонсирует озвучки этих двух шедевров то на их озвучку уйдëт лет 5 ибо там диалогов море. На сан сейчас сбор идёт и сказали минимум года 2 на озвучку потребуется
Никогда, эти игры фактически нереально озвучить, и чтоб при этом соответствовать духу оригинала
Никогда. там просто неподъемные объемы. максимум на что можно рассчитывать так это нейро озвучка. но почему то до сих пор ни кто так и не изъявил желанием за неё взяться. хотя вроде процесс уже отлажен и озвучки достигли весьма годного уровня. вон в недавно анонсированный озвучке к сталкеру. автор забыл упомянуть что она делается нейронкой. так там в комментах все радуются что наконец ру озвучка с живыми актерами))) ибо на столько годно она звучит.
Видать синтаксис вышел покурить.