Hogwarts Legacy: Avalanche показали, как переносили материал книг о Гарри Поттере в игру ©

Avalanche опубликовала новое видео по Hogwarts Legacy, сосредоточив внимание на некоторых элементах разработкии, в частности, на прямом переходе от страниц книг к построению сценария видеоигры.

Видео с метким названием «От страниц к игре» фокусируется на процессе создания видеоигр, начиная с описаний, присутствующих в оригинальных текстах книг серии о Гарри Поттере, демонстрируя верность игры миру, созданному Джоан Роулинг.

В дополнение к документам и, очевидно, к определенному оригинальному творчеству, Avalanche начала с письменных текстов, чтобы найти составные элементы сеттинга Hogwarts Legacy, что доказывает это видео.

В видео мы можем увидеть различные отрывки из книг о Гарри Поттере с выделенными предложениями, относящиеся к различным характеристикам окружающей среды и сценографии, которые затем переносятся в 3D при создании сценариев.

Фактически, Hogwarts Legacy также имела большой успех благодаря своей замечательной верности классическому стилю и атмосфере Гарри Поттера, и поэтому мы можем видеть, как разработчики начали с оригинального материала, чтобы создать значительную часть игры.

Hogwarts Legacy появится на Nintendo Switch 14 ноября 2023 года после выхода сначала на PS5, ПК и Xbox Series X|S, а затем также на PS4 и Xbox One.