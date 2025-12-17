Hogwarts Legacy берет новую высоту: продажи магического хита превысили 40 миллионов копий

Warner Bros. Games и Avalanche Software сообщили о новом впечатляющем рубеже: суммарные продажи Hogwarts Legacy по всему миру превысили 40 миллионов копий. С марта этого года было реализовано еще около шести миллионов копий, что подтверждает устойчивый интерес к игре спустя более двух лет после релиза.

Ролевой экшен с открытым миром во вселенной Гарри Поттера дебютировал 10 февраля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а позже добрался до PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В июне 2025 года игра также вышла на Switch 2, что, вероятно, стало одним из факторов нового скачка продаж. По данным Bloomberg, в конце марта тираж составлял 34 миллиона копий, и за последующие месяцы проект заметно нарастил аудиторию.

Hogwarts Legacy предлагает оригинальную историю, разворачивающуюся в волшебном мире XIX века. Игроки берут на себя роль ученика пятого курса Хогвартса, исследуют замок и окрестности, изучают заклинания, варят зелья, встречают магических существ и постепенно формируют собственного волшебника или ведьму. Успех проекта закрепил за ним статус одной из самых продаваемых игр по лицензии Harry Potter и одного из главных коммерческих хитов Warner Bros. Games последних лет.