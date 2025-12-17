Hogwarts Legacy берет новую высоту: продажи магического хита превысили 40 миллионов копий

Warner Bros. Games и Avalanche Software сообщили о новом впечатляющем рубеже: суммарные продажи Hogwarts Legacy по всему миру превысили 40 миллионов копий. С марта этого года было реализовано еще около шести миллионов копий, что подтверждает устойчивый интерес к игре спустя более двух лет после релиза.
Ролевой экшен с открытым миром во вселенной Гарри Поттера дебютировал 10 февраля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а позже добрался до PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В июне 2025 года игра также вышла на Switch 2, что, вероятно, стало одним из факторов нового скачка продаж. По данным Bloomberg, в конце марта тираж составлял 34 миллиона копий, и за последующие месяцы проект заметно нарастил аудиторию.
Hogwarts Legacy предлагает оригинальную историю, разворачивающуюся в волшебном мире XIX века. Игроки берут на себя роль ученика пятого курса Хогвартса, исследуют замок и окрестности, изучают заклинания, варят зелья, встречают магических существ и постепенно формируют собственного волшебника или ведьму. Успех проекта закрепил за ним статус одной из самых продаваемых игр по лицензии Harry Potter и одного из главных коммерческих хитов Warner Bros. Games последних лет.
Ага, продажи, в эпик гейме особенно ))
Да подозрительно 0_o
они нам подарок сделали спасибо им
Который даже с впн не забрать. Раньше подобные игры забирались,а теперь всё перепробовал и нечего не получается. Пишет в вашу учётную запись нельзя добавлять игры.
Хорошей игре - огромные продажи. Ну и раскрученная франшиза имеет вес, да.
Сам брал её на распродаже. Дух, атмосфера Хогвартса. Смена времён года конечно круто и не передать словами. Но вот сюжет, очень средний и говорю, как человек который её полностью закрыл на все ачивки. Они так хотели никого не обидеть и не задеть никого, что максимально пресно получилось. Ну только Ранроку досталось - злюка он, этот гоблин. Сюжет бы им прокачать в следующей части. И кстати, на удивление русский дубляж от GamesVoice очень классно сделан. Мне кажется даже лучше оригинала, советую поставить
Насколько же надо деградировать, чтоб потный гарри стал хитом...
Не зацепила. Фанат серии фильмов, поначалу был заряжен, всё интересное. А потом почувствовал, как будто играю в плохую интерпретацию от юбисофт.
А помнится игру хоронили. А она неплохо так существует. К тому же владельцы 10 и 16 серии могут в ней прикоснутся к лучам. Пускай и ценой большой потери производительности.
слева без а справа с лучами.
попробовал я лучи, ну такое себе, как будто без лучей даже лучше
Прикоснуться к лучам в 360р. Чем сейчас только не обмазываются.
играл несколько старых игр и офигел сколько там есть плюшек с графикой по стандарту за что сейчас требуют неймоверные видеокарты
Ну эт необъективно, учитывая что после tga началась впервые раздача этой игры, и все ломанулись забирать халяву, что аж сайт упал, кншн сразу +7-10 лямов апнулось, если не больше)))
Ну, игра в прямом смысле магический шедевр, если забыть о существовании отвратительного трансформатора в сюжете игры... Хогвартс в целом отличная игра и заслуживает отличных продаж. Правда, я никак не ожидал увидеть цифру аж в 40 миллионов копий. Это просто грандиозный успех. Точка.
Печаль 😥
Магического Shита