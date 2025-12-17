ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 8 749 оценок

Hogwarts Legacy берет новую высоту: продажи магического хита превысили 40 миллионов копий

butcher69 butcher69

Warner Bros. Games и Avalanche Software сообщили о новом впечатляющем рубеже: суммарные продажи Hogwarts Legacy по всему миру превысили 40 миллионов копий. С марта этого года было реализовано еще около шести миллионов копий, что подтверждает устойчивый интерес к игре спустя более двух лет после релиза.

Ролевой экшен с открытым миром во вселенной Гарри Поттера дебютировал 10 февраля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а позже добрался до PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В июне 2025 года игра также вышла на Switch 2, что, вероятно, стало одним из факторов нового скачка продаж. По данным Bloomberg, в конце марта тираж составлял 34 миллиона копий, и за последующие месяцы проект заметно нарастил аудиторию.

Hogwarts Legacy предлагает оригинальную историю, разворачивающуюся в волшебном мире XIX века. Игроки берут на себя роль ученика пятого курса Хогвартса, исследуют замок и окрестности, изучают заклинания, варят зелья, встречают магических существ и постепенно формируют собственного волшебника или ведьму. Успех проекта закрепил за ним статус одной из самых продаваемых игр по лицензии Harry Potter и одного из главных коммерческих хитов Warner Bros. Games последних лет.

33
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
edagin

Ага, продажи, в эпик гейме особенно ))

9
VELENA-RU

Да подозрительно 0_o

2
Igor Konuh

они нам подарок сделали спасибо им

1
Din Printer Igor Konuh

Который даже с впн не забрать. Раньше подобные игры забирались,а теперь всё перепробовал и нечего не получается. Пишет в вашу учётную запись нельзя добавлять игры.

1
Иваныч из Тулы

Хорошей игре - огромные продажи. Ну и раскрученная франшиза имеет вес, да.

4
Jesse Faden

Сам брал её на распродаже. Дух, атмосфера Хогвартса. Смена времён года конечно круто и не передать словами. Но вот сюжет, очень средний и говорю, как человек который её полностью закрыл на все ачивки. Они так хотели никого не обидеть и не задеть никого, что максимально пресно получилось. Ну только Ранроку досталось - злюка он, этот гоблин. Сюжет бы им прокачать в следующей части. И кстати, на удивление русский дубляж от GamesVoice очень классно сделан. Мне кажется даже лучше оригинала, советую поставить

3
Сергей23235

Насколько же надо деградировать, чтоб потный гарри стал хитом...

3
StoneChewer

Не зацепила. Фанат серии фильмов, поначалу был заряжен, всё интересное. А потом почувствовал, как будто играю в плохую интерпретацию от юбисофт.

2
Egik81

А помнится игру хоронили. А она неплохо так существует. К тому же владельцы 10 и 16 серии могут в ней прикоснутся к лучам. Пускай и ценой большой потери производительности.

слева без а справа с лучами.

2
Dmitry229

попробовал я лучи, ну такое себе, как будто без лучей даже лучше

1
Spillik

Прикоснуться к лучам в 360р. Чем сейчас только не обмазываются.

BitMan_and_Roban

играл несколько старых игр и офигел сколько там есть плюшек с графикой по стандарту за что сейчас требуют неймоверные видеокарты

cowcake

Ну эт необъективно, учитывая что после tga началась впервые раздача этой игры, и все ломанулись забирать халяву, что аж сайт упал, кншн сразу +7-10 лямов апнулось, если не больше)))

1
Janekste

Ну, игра в прямом смысле магический шедевр, если забыть о существовании отвратительного трансформатора в сюжете игры... Хогвартс в целом отличная игра и заслуживает отличных продаж. Правда, я никак не ожидал увидеть цифру аж в 40 миллионов копий. Это просто грандиозный успех. Точка.

1
Комментарий удален
Jesse Faden

Печаль 😥

Bakster_Bad

Магического Shита

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ