Hogwarts Legacy, Diablo 4 и FIFA 23 стали самыми продаваемыми играми первой половины 2023 года в Европе ©

Согласно информации, предоставленной GamesIndustry, самой продаваемой игрой в Европе в первой половине 2023 года (т.е. до 30 июня) стала Hogwarts Legacy, за ней следуют Diablo 4 и FIFA 23.

За первое полугодие на старом континенте было куплено 76,1 млн. игр. Крупнейшим рынком остается Великобритания с 15,3 млн. копий. За ними следует Германия с 14 млн. продаж (снижение на 11%), а затем Франция с 11,1 млн. продаж (рост на 8%). В Испании было продано 5,4 млн. игр (рост на 6,8%), а Италия отстает от нее с 4,9 млн. игр (рост на 2,7%). В целом в физическом формате было приобретено 29,1 млн. игр, что на 9% меньше, чем в прошлом году, а в цифровом - 47 млн. игр, что на 7% больше.

Как уже упоминалось в начале, Hogwarts Legacy стало самой продаваемой игрой в Европе в первой половине 2023 года. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года она продалась на 69% больше, чем Elden Ring.

Diablo 4, несмотря на то, что вышла в начале июня, смогла занять второе место, подтвердив успех экшен-РПГ от Blizzard, а замыкает пьедестал FIFA 23.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom занимает лишь четвертое место, но стоит уточнить, что данные в ее случае не включают цифровые продажи, поэтому вполне вероятно, что ее реальная позиция в рейтинге выше. Кстати, эксклюзив для Nintendo Switch на данный момент является самой продаваемой игрой в физическом формате за весь 2023 год.

Топ-20 продаж в Европе за первую половину 2023 года — цифровые и физические копии

Значком * помечены игры без учёта цифровых копий