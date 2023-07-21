Hogwarts Legacy, Diablo 4 и FIFA 23 стали самыми продаваемыми играми первой половины 2023 года в Европе

Согласно информации, предоставленной GamesIndustry, самой продаваемой игрой в Европе в первой половине 2023 года (т.е. до 30 июня) стала Hogwarts Legacy, за ней следуют Diablo 4 и FIFA 23.
За первое полугодие на старом континенте было куплено 76,1 млн. игр. Крупнейшим рынком остается Великобритания с 15,3 млн. копий. За ними следует Германия с 14 млн. продаж (снижение на 11%), а затем Франция с 11,1 млн. продаж (рост на 8%). В Испании было продано 5,4 млн. игр (рост на 6,8%), а Италия отстает от нее с 4,9 млн. игр (рост на 2,7%). В целом в физическом формате было приобретено 29,1 млн. игр, что на 9% меньше, чем в прошлом году, а в цифровом - 47 млн. игр, что на 7% больше.
Как уже упоминалось в начале, Hogwarts Legacy стало самой продаваемой игрой в Европе в первой половине 2023 года. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года она продалась на 69% больше, чем Elden Ring.
Diablo 4, несмотря на то, что вышла в начале июня, смогла занять второе место, подтвердив успех экшен-РПГ от Blizzard, а замыкает пьедестал FIFA 23.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom занимает лишь четвертое место, но стоит уточнить, что данные в ее случае не включают цифровые продажи, поэтому вполне вероятно, что ее реальная позиция в рейтинге выше. Кстати, эксклюзив для Nintendo Switch на данный момент является самой продаваемой игрой в физическом формате за весь 2023 год.
Топ-20 продаж в Европе за первую половину 2023 года — цифровые и физические копии
Значком * помечены игры без учёта цифровых копий
- Hogwarts Legacy
- Diablo IV
- FIFA 23
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom *
- GTA V
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Red Dead Redemption 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- NBA 2K23
- Resident Evil 4
- God of War Ragnarok
- Mario Kart 8: Deluxe *
- Dead Island 2
- The Last of Us: Part 2
- Far Cry 6
- Final Fantasy XVI
- Assassin's Creed Valhalla
- Nintendo Switch Sports *
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- GTA Online
когда уже русификатор звука этого гарика?
Тоже интересно, возможно ближе к зиме выйдет.
О нет, опять Атомик харт нет в списке! Англосаксы снова всё подделали!!!!!111
Ох вашу мать....
ничё, скоро её сменит фифа24
В Hogwarts Legacy - игра для всех. Всё, что ниже на любителя.
лучше в любую игру юбисофта поиграть, чем в этот юбисофт-лайк
калоеды
Э ждуны когда озвучка русская Hogwarts Legacy то будет уже кто знает? Чё т молчок
Хогвартс получил заслуженное место, это по сути первая по настоящему крупная игра от этой студии, когда до этого они делали лишь игры по мотивам мультов (тачки мне кстати очень сильно нравились в детстве (первая гоночная игра до открытия NFS была)).
Да Хогвартс не идеальная игра, чего только повальное количество около чернокожих и чернокожих персов стоит, Подземелья однообразный, зачистки тоже, а сюжет якобы намекал что мог бы быть гораздо большим, но в итоге он проходит как-то пусто, не оставляя эмоций.
Но вот дизайн мира, локаций, самого Хогвартса моё почтение, а в боевке можно время проводить часами, всячески измываясь над противниками.
А вот новая Diabla и FIFA явно не заслуживают эти места, ни по продажам, ни по исполнению игры (обе по сути погрязли в донате по самое дерьмо, а фифа и вовсе ежегодный конвейер, в который я даже не вижу смысла играть).
В каком донате погрязла Диабло?