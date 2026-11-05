Hogwarts Legacy получила DLSS 5 Neural Rendering - новое обновление улучшает освещение, материалы и детализацию

Hogwarts Legacy получила новое крупное графическое обновление на ПК, главным нововведением которого стала поддержка NVIDIA DLSS 5 с технологией 3D-Guided Neural Rendering. Обновление стало доступно 5 ноября.

DLSS 5 Neural Rendering отличается от привычных технологий масштабирования и генерации кадров. Вместо простого восстановления изображения система использует нейросеть на финальном этапе рендеринга, чтобы дополнительно улучшать освещение, материалы, тени и визуальную детализацию сцены.

По данным NVIDIA, после включения Neural Rendering в Hogwarts Legacy становятся заметнее мелкие детали окружения и персонажей, улучшается проработка теней, освещения и шейдинга, а отражения выглядят более выразительно.

Avalanche Software работала над интеграцией технологии совместно с NVIDIA. Разработчики отдельно подчёркивают, что Neural Rendering настраивался таким образом, чтобы изменения не нарушали первоначальный художественный стиль игры. Для этого команда корректировала параметры окружения, тона изображения и отображения кожи персонажей.

Вместе с добавлением DLSS 5 разработчики также обновили остальные технологии DLSS в Hogwarts Legacy до их последних версий. Игра уже поддерживает DLSS Multi Frame Generation и Ray Reconstruction, которые используются для повышения производительности и улучшения трассировки лучей.

При этом непосредственно DLSS 5 Neural Rendering на данный момент предназначен для видеокарт GeForce RTX 50, систем RTX Spark и подписчиков GeForce NOW Ultimate. Владельцы более старых GeForce RTX получают само обновление игры, но новая функция Neural Rendering для них недоступна.

NVIDIA также отмечает, что актуальная версия модели DLSS 5 стала значительно эффективнее предыдущих вариантов. Её объём был уменьшен примерно на 24%, использование видеопамяти в 4K сократилось примерно на 20%, а производительность модели выросла вдвое.