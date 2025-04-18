Hogwarts Legacy получила крупное обновление с поддержкой AMD FSR 3 и Intel Frame Generation

17 апреля на ПК вышло важное обновление для Hogwarts Legacy улучшающее графику и производительность игры. Главной новинкой стал ввод поддержки AMD FSR 3 и технологий Intel XeSS/XeFG, что особенно важно для владельцев видеокарт, не поддерживающих NVIDIA DLSS 3 Frame Generation.

Теперь игроки с графическими адаптерами от AMD и Intel могут воспользоваться аналогичными технологиями для генерации кадров, что позволяет повысить частоту FPS без значительных потерь в качестве изображения. Также патч добавляет поддержку AMD Anti-Lag 2 и обновляет Intel XeSS до версии 2.0.

Разработчики улучшили трассировку лучей: исправлены визуальные ошибки, связанные с тенями от объектов в Хогсмиде, а также улучшено качество отражений. Помимо этого, обновление повысило стабильность и общую производительность игры.

Особое внимание уделено Creator Kit — инструменту для моддинга: обновление включает многочисленные улучшения и исправления, направленные на удобство и расширенные возможности создателей пользовательского контента.

Hogwarts Legacy доступна на всех актуальных платформах, включая ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. А уже 5 июня игра выйдет и на новую консоль Nintendo Switch 2.