Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 812 оценок

Hogwarts Legacy получила свежее обновление от 2 июня, улучшающее игровой процесс и стабильность

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monk70
Новости

Разработчики из студии Avalanche Software рапортовали о выходе нового обновления от 2 июня (билд 1145881) для Hogwarts Legacy, которое направлено на улучшение общего игрового процесса и стабильности.

Примечания к патчу:

  • Устранен сбой при быстром перемещении в Хогсмид с помощью дымохода.
  • Оптимизация общего освещения
  • Устранен сбой при переходе/загрузке уровней и миссий.
  • Устранен сбой при открытии и закрытии меню паузы во время миссий.
  • Устранен сбой, связанный с листвой
  • Устранен сбой при украшении сундуков в игре.
  • Устранен сбой, связанный с игровыми маяками.
  • Устранено зависание одного кадра на протяжении всей игры.
  • Устранен сбой локализации при перезагрузке словарей из сохраненной игры.
  • Решены проблемы с потоковой передачей ландшафта в Хогвартсе.
  • Исправлено неправильное затенение вокруг лиан подземелий.
  • Устранен сбой, связанный с утечкой памяти VRAM.
  • Обновление до последней версии NVIDIA Streamline SDK

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BORGER390

Не уж то утечку памяти убрали, которую модеры пофиксили за неделю

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