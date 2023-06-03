Hogwarts Legacy получила свежее обновление от 2 июня, улучшающее игровой процесс и стабильность

Разработчики из студии Avalanche Software рапортовали о выходе нового обновления от 2 июня (билд 1145881) для Hogwarts Legacy, которое направлено на улучшение общего игрового процесса и стабильности.
Примечания к патчу:
- Устранен сбой при быстром перемещении в Хогсмид с помощью дымохода.
- Оптимизация общего освещения
- Устранен сбой при переходе/загрузке уровней и миссий.
- Устранен сбой при открытии и закрытии меню паузы во время миссий.
- Устранен сбой, связанный с листвой
- Устранен сбой при украшении сундуков в игре.
- Устранен сбой, связанный с игровыми маяками.
- Устранено зависание одного кадра на протяжении всей игры.
- Устранен сбой локализации при перезагрузке словарей из сохраненной игры.
- Решены проблемы с потоковой передачей ландшафта в Хогвартсе.
- Исправлено неправильное затенение вокруг лиан подземелий.
- Устранен сбой, связанный с утечкой памяти VRAM.
- Обновление до последней версии NVIDIA Streamline SDK
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Не уж то утечку памяти убрали, которую модеры пофиксили за неделю