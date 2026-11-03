Hogwarts Legacy получит DLSS 5 уже 5 ноября - NVIDIA показала улучшенное освещение и материалы в новом трейлере

NVIDIA представила официальный трейлер DLSS 5 для Hogwarts Legacy, продемонстрировав работу новой технологии 3D-Guided Neural Rendering. Соответствующее обновление для игры от Avalanche Software станет доступно 5 ноября.

В опубликованном ролике NVIDIA показывает изменения в графике Hogwarts Legacy после включения DLSS 5. Новая технология предназначена прежде всего для улучшения освещения и отображения материалов: нейросеть используется на финальном этапе рендеринга и дополняет уже созданный игровым движком кадр более реалистичными деталями освещения и поверхностей.

В отличие от технологий DLSS, отвечающих за реконструкцию изображения, генерацию дополнительных кадров или очистку эффектов трассировки лучей, 3D-Guided Neural Rendering работает непосредственно с визуальными характеристиками сцены. При этом геометрия, текстуры и исходное освещение, созданные разработчиками, остаются основой изображения.

Avalanche Software использовала предусмотренные в SDK DLSS 5 инструменты настройки, чтобы внедрение технологии не изменяло художественный стиль Hogwarts Legacy. Разработчики сохранили исходное визуальное направление игры, одновременно улучшив детализацию освещения и материалов.

Hogwarts Legacy уже поддерживает DLSS Multi Frame Generation и Ray Reconstruction. Вместе с обновлением от 5 ноября в игру добавят Neural Rendering, а остальные технологии DLSS будут обновлены до их актуальных версий.

DLSS 5 в Hogwarts Legacy будет доступна владельцам видеокарт GeForce RTX 50-й серии, пользователям RTX Spark и подписчикам GeForce NOW. NVIDIA ранее сообщала, что новая версия модели стала примерно вдвое быстрее предыдущей реализации, а потребление видеопамяти при работе в 4K удалось снизить примерно на 20%.

Hogwarts Legacy вышла в 2023 году и с тех пор разошлась тиражом более 40 миллионов экземпляров. Обновление с DLSS 5 станет одним из наиболее заметных технических апгрейдов ПК-версии игры с момента релиза.