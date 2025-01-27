Hogwarts Legacy получит официальную поддержку модификаций и бесплатный инструментарий в конце января

Студия Avalanche Software неожиданно анонсировала бесплатное обновление для ПК-версии Hogwarts Legacy, которое добавит официальную поддержку модификаций. Теперь, по заверениям разработчиков, создавать модификации станет проще и удобнее.

Обновление включает менеджер модификаций для упрощенной установки и удаления пользовательского контента, который будет размещаться на сайте Curseforge Также моддеры получат Creator Tool Kit — официальный набор инструментов, который позволит добавлять новых персонажей, подземелья, создавать костюмы, прически, квесты и многое другое.

Обновление выйдет 30 января 2025 года. Поддержка модификаций для консольных версий Hogwarts Legacy пока не планируется.