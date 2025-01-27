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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 7 705 оценок

Hogwarts Legacy получит официальную поддержку модификаций и бесплатный инструментарий в конце января

butcher69
Новости

Студия Avalanche Software неожиданно анонсировала бесплатное обновление для ПК-версии Hogwarts Legacy, которое добавит официальную поддержку модификаций. Теперь, по заверениям разработчиков, создавать модификации станет проще и удобнее.

Обновление включает менеджер модификаций для упрощенной установки и удаления пользовательского контента, который будет размещаться на сайте Curseforge Также моддеры получат Creator Tool Kit — официальный набор инструментов, который позволит добавлять новых персонажей, подземелья, создавать костюмы, прически, квесты и многое другое.

Обновление выйдет 30 января 2025 года. Поддержка модификаций для консольных версий Hogwarts Legacy пока не планируется.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
пекабир

поздновато конечно, но это кайф

6
OnlyWatch

Ждем СИ Джея в Хогвартсе, верхом на Шреке. Ну а если серьезно, игре будто реально не хватало этого, отличное решение!

5
Zick211

Будет забавно, если заменить метла на Осёл и персонаж на Шрэка. XD

0
Zick211
добавлять новых персонажей, подземелья, создавать костюмы, прически, квесты и многое другое.

Прям как в Ведьмаке :D

3
Верзор

О, да начнется наркомания

0
Max Rolens

Ждем космодесант в мире Гарри Потера :D

0
Tiger Goose
Студия Avalanche Software неожиданно анонсировала бесплатное обновление для ПК-версии Hogwarts Legacy

Лучше бы анонсировали снятие ограничений на покупку игры для российских аккаунтов.

0
ТОМАС АНДЕРСОН

Купите аккаунт

Купил за рубль, теперь играю в оффлайн стим

0
Hog2012

Наконец-то моды на лица ГГ, начнут их менять, не только в меню перса, но и в игре.

0