Hogwarts Legacy получит официальную поддержку модификаций и бесплатный инструментарий в конце января

Студия Avalanche Software неожиданно анонсировала бесплатное обновление для ПК-версии Hogwarts Legacy, которое добавит официальную поддержку модификаций. Теперь, по заверениям разработчиков, создавать модификации станет проще и удобнее.
Обновление включает менеджер модификаций для упрощенной установки и удаления пользовательского контента, который будет размещаться на сайте Curseforge Также моддеры получат Creator Tool Kit — официальный набор инструментов, который позволит добавлять новых персонажей, подземелья, создавать костюмы, прически, квесты и многое другое.
Обновление выйдет 30 января 2025 года. Поддержка модификаций для консольных версий Hogwarts Legacy пока не планируется.
поздновато конечно, но это кайф
Ждем СИ Джея в Хогвартсе, верхом на Шреке. Ну а если серьезно, игре будто реально не хватало этого, отличное решение!
Будет забавно, если заменить метла на Осёл и персонаж на Шрэка. XD
Прям как в Ведьмаке :D
О, да начнется наркомания
Ждем космодесант в мире Гарри Потера :D
Лучше бы анонсировали снятие ограничений на покупку игры для российских аккаунтов.
Купите аккаунт
Купил за рубль, теперь играю в оффлайн стим
Наконец-то моды на лица ГГ, начнут их менять, не только в меню перса, но и в игре.