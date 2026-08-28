Hogwarts Legacy принесла своим создателям более 2 миллиардов долларов выручки

Игра по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy стала одной из самых кассовых игр последних лет. Согласно информации, опубликованной в LinkedIn бывшим менеджером по маркетингу WB Games Чендлером Вудом, проект принёс издателю более 2 миллиардов долларов выручки. Это ставит Hogwarts Legacy в один ряд с самыми прибыльными играми десятилетия.

Продажи игры также впечатляют: более 40 миллионов копий по всему миру. В 2023 году она стала первым релизом со времён 2009 года, который возглавил годовые чарты продаж, не будучи при этом частью франшиз Call of Duty или Rockstar.

Почему это важно: За всю историю существования франшизы выходило немало игр по мотивам фильмов о Гарри Поттере, но ни одна из них не была по-настоящему выдающейся до выхода Hogwarts Legacy в 2023 году. Avalanche Software удалось не просто создать качественную игру, а предложить фанатам то, чего они ждали годами — собственное волшебное путешествие.

Учитывая колоссальный успех, Warner Bros. не собирается оставлять эту интеллектуальную собственность без продолжения. Ещё в 2024 году руководство компании называло сиквел «очень большим приоритетом», а в отчёте для акционеров за второй квартал 2026 года разработка Hogwarts Legacy 2 была официально подтверждена. В документе говорится, что компания ожидает «более значительного вклада игр в прибыльность сегмента по мере расширения нашего портфолио, включая вторую часть Hogwarts Legacy».

Впрочем, конкретных деталей о сюжете, геймплее или дате релиза пока нет. По прогнозам аналитиков, полноценный показ или релиз стоит ожидать в 2027–2028 годах. Некоторые инсайдеры предполагают, что премьера может быть приурочена к выходу предстоящего телесериала по «Гарри Поттеру» от HBO.

Вселенная Гарри Поттера обладает огромной армией преданных поклонников, и, учитывая успех первой части, ожидания от сиквела будут ещё выше. Остаётся ждать официального анонса, который, вероятно, состоится на одном из крупных игровых мероприятий в ближайшие годы.