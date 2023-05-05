Hogwarts Legacy стала доступна на PS4 и Xbox Onе, а версия для ПК получила поддержку FSR 2.2 и прочие улучшения

Hogwarts Legacy стала доступна обладателям PlayStation 4 и Xbox One/
А владельцы Hogwarts Legacy на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S получили масштабное обновление с огромным количеством изменений и улучшений на всех платформах, включая некоторые долгожданные визуальные улучшения и улучшения производительности. Патч также обновляет NVIDIA DLSS до версии 3.1.2, AMD FSR до версии 2.2 и Intel XeSS до версии 1.1. И последнее, но не менее важное: в новом патче также представлены некоторые улучшения и исправления трассировки лучей, например, декали больше не остаются черными при трассировке лучей, улучшено освещение и тени, и многое другое.
Что касается версии для консолей прошлого поколения, то вездесущий ElAnalistaDeBits уже выпустил новое видео, сравнивающее графику и производительность разных версий игры для консолей PlayStation. Как отметил автор, качество пастген-версий оказалось действительно хорошим, но не идеальным:
- Как и ожидалось, PS4/PS4 Pro страдают от общего снижения производительности во всех настройках. Тем не менее, визуальное качество приемлемо.
- Расстояние прорисовки и освещение - это настройки, которые больше всего влияют на визуальную настройку, ставя ее качество ниже, чем в режиме производительности PS5.
- PS4/PS4 Pro также удаляют некоторые активы из окружения (вазы, картины и другую мебель), чтобы снизить графическую нагрузку.
- PS4/PS4 Pro предлагают возможность разблокировать частоту кадров, достигая 60 кадров в секунду в помещении. На улице средний показатель не превышает 45fps.
- PS4 Pro с трудом удерживает фиксированную частоту кадров на улице.
- Время загрузки, несомненно, является самым негативным моментом версий PS4. В 8 раз медленнее, чем на PS5.
- Время загрузки также влияет на меню и исследование замка. Переход из одной комнаты в другую может быть очень утомительным. На PS4 это может вызвать проблемы с текстурами или активами.
Неужели остались еще те, кто сидит на этих помоях с железом 2013 года?!
Сотни миллионов, потому под пастген игры все ещё и делают.
а теперь представь что есть ps4 hen 9.00, и это главная причина
Математик из тебя такой себе, то что всего продали за 100 лямов - это не значит, что на них играют все эти 100 лямов, большую часть пылится на полках и была заменяна на PS5/xbox x, так же часть сломалась. По твоей логике, если к примеру iphone 5 было продано под 150 лямов в далеком 2013 году, то люди в данный момент пользуются всеми этими телефонами?!
Ежу понятно, что упоротые бомжи будут сидеть до последнего на железе 2013 года, у них и глаз то больше 24 кадров не видит, но все адекваты давно перешли на xbox x/ps 5, да и эксклюзивов под них выходит всё больше с каждым месяцем.