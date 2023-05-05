Hogwarts Legacy стала доступна на PS4 и Xbox Onе, а версия для ПК получила поддержку FSR 2.2 и прочие улучшения ©

Hogwarts Legacy стала доступна обладателям PlayStation 4 и Xbox One/

А владельцы Hogwarts Legacy на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S получили масштабное обновление с огромным количеством изменений и улучшений на всех платформах, включая некоторые долгожданные визуальные улучшения и улучшения производительности. Патч также обновляет NVIDIA DLSS до версии 3.1.2, AMD FSR до версии 2.2 и Intel XeSS до версии 1.1. И последнее, но не менее важное: в новом патче также представлены некоторые улучшения и исправления трассировки лучей, например, декали больше не остаются черными при трассировке лучей, улучшено освещение и тени, и многое другое.

Что касается версии для консолей прошлого поколения, то вездесущий ElAnalistaDeBits уже выпустил новое видео, сравнивающее графику и производительность разных версий игры для консолей PlayStation. Как отметил автор, качество пастген-версий оказалось действительно хорошим, но не идеальным: