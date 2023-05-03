Hogwarts Legacy стала самой кассовой игрой в Великобритании и США в первом квартале 2023 года ©

Отчет Newzoo показывает, что в первом квартале игра Hogwarts Legacy от Warner Bros. Games стала самой продаваемой игрой в США и Великобритании на ПК и консолях.

Компания, занимающаяся анализом рынка, сообщила, что Hogwarts Legacy была самой продаваемой игрой на ПК "с большим отрывом" в течение квартала. На рынках ПК обеих стран за ролевой игрой о Гарри Поттере по доходам следовали Sons of the Forest и Valorant.

Между тем, в США и Великобритании в течение этого периода были зафиксированы схожие лидеры по доходам от продаж программного обеспечения для PlayStation и Xbox.

В Великобритании в тройку лидеров по доходам среди потребительских программ вошли FIFA 23, Hogwarts Legacy и Fortnite. В США, несмотря на схожие показатели, самыми доходными играми стали Hogwarts Legacy, NBA 2K23 и Fortnite.

Что касается доходов Nintendo Switch за первый квартал, Newzoo отмечает, что "игроки в США больше тратили на игры Nintendo от первого лица, в то время как игроки в Великобритании демонстрировали более разнообразное поведение в отношении расходов на различные игры, жанры и издателей".

Наибольший доход на Switch в США принесли Metroid Prime: Remastered, Mario Kart 8 и Fortnite. В Великобритании лидерами чарта стали Fortnite, Metroid Prime: Remastered и Disney Dreamlight Valley.

Ознакомьтесь с полным рейтингом ниже: