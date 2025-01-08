Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в первую неделю 2025 года в Великобритании

Появились результаты по продажам игр на физических носителях в Великобритании за 2025 год, и в первой десятке очень мало игр, выпущенных в 2024 году.
Hogwarts Legacy, которая с момента своего выхода уже успела 100 раз попасть в чарты, заняла 1-е место. Даже несмотря на то, что это сюжетная игра, релиз которой состоялся в первой половине 2023 года, ее до сих пор массово покупают, что лишний раз подтверждает интерес к одиночным играм.
На 2-м месте - EA Sports FC 25, а на 3-м - Elden Ring. Call of Duty: Black Ops 6 опустилась на 4-е место, что стало ее самой низкой позицией за несколько недель, а возможно, и с момента релиза.
В середине топ-10, как обычно, собрались игры от Nintendo, Mortal Kombat 11 с 13-го места поднялась на 8-е, а последние два места заняли Cyberpunk 2077 и Minecraft (Switch). .
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 25
- Elden Ring
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Nintendo Switch Sports
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Minecraft (Switch)
С новогоднего перебуха немножко магии захотелось. )))) бывает.
искали рецепт похмельного зелья
Еще не все британцы ее купили, все продолжают?
астанавитесь) и денуву уберите
Как говорил великий Амаяк Акопян, чтобы магия произошла нужно обязательно дунуть)
Дуем и кастуем, господа!!! А игра очень даже годная, на зло отдельным любителям онлайн-дрочилен со скалиозом и язвой от энергетов))
ГП новогоднее кино)) после просмотра хочется поиграть) // Иван Сергеевич
Теперь WB могут ежегодно под рождество собирать кассу с этой игры
Опять наверняка накручивают или приписывают...
А в Зимбабве на каком месте?
Шляпа
Го.но.
Годно?
Эээ неееее
Игра кал в плане сюжета и контента, но вот сам мир прекрасен
xyясен
House Party наверное топ по сюжету))))