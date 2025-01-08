ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 7 610 оценок

Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в первую неделю 2025 года в Великобритании

Gruz_
Новости

Появились результаты по продажам игр на физических носителях в Великобритании за 2025 год, и в первой десятке очень мало игр, выпущенных в 2024 году.

Hogwarts Legacy, которая с момента своего выхода уже успела 100 раз попасть в чарты, заняла 1-е место. Даже несмотря на то, что это сюжетная игра, релиз которой состоялся в первой половине 2023 года, ее до сих пор массово покупают, что лишний раз подтверждает интерес к одиночным играм.

На 2-м месте - EA Sports FC 25, а на 3-м - Elden Ring. Call of Duty: Black Ops 6 опустилась на 4-е место, что стало ее самой низкой позицией за несколько недель, а возможно, и с момента релиза.

В середине топ-10, как обычно, собрались игры от Nintendo, Mortal Kombat 11 с 13-го места поднялась на 8-е, а последние два места заняли Cyberpunk 2077 и Minecraft (Switch). .

  1. Hogwarts Legacy
  2. EA Sports FC 25
  3. Elden Ring
  4. Call of Duty: Black Ops 6
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Super Mario Party Jamboree
  7. Nintendo Switch Sports
  8. Mortal Kombat 11 Ultimate
  9. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  10. Minecraft (Switch)
17
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
dartender

С новогоднего перебуха немножко магии захотелось. )))) бывает.

6
пынеход

искали рецепт похмельного зелья

0
AndralStormborn

Еще не все британцы ее купили, все продолжают?

0
Jeliya Jam

астанавитесь) и денуву уберите

0
Victor VictorBPP

Как говорил великий Амаяк Акопян, чтобы магия произошла нужно обязательно дунуть)
Дуем и кастуем, господа!!! А игра очень даже годная, на зло отдельным любителям онлайн-дрочилен со скалиозом и язвой от энергетов))

0
Пользователь ВКонтакте

ГП новогоднее кино)) после просмотра хочется поиграть) // Иван Сергеевич

0
DifferentZeller

Теперь WB могут ежегодно под рождество собирать кассу с этой игры

0
Pastoral

Опять наверняка накручивают или приписывают...

0
WakefulOsian

А в Зимбабве на каком месте?

-4
Diablonos

Шляпа

-11
СнопакДоминатор

Го.но.

-6
Верзор СнопакДоминатор

Годно?

4
СнопакДоминатор Верзор

Эээ неееее

-3
SoggyOrrinthal

Игра кал в плане сюжета и контента, но вот сам мир прекрасен

-12
novoegovnovoe

xyясен

0
пынеход

House Party наверное топ по сюжету))))

0