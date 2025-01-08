Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в первую неделю 2025 года в Великобритании

Появились результаты по продажам игр на физических носителях в Великобритании за 2025 год, и в первой десятке очень мало игр, выпущенных в 2024 году.

Hogwarts Legacy, которая с момента своего выхода уже успела 100 раз попасть в чарты, заняла 1-е место. Даже несмотря на то, что это сюжетная игра, релиз которой состоялся в первой половине 2023 года, ее до сих пор массово покупают, что лишний раз подтверждает интерес к одиночным играм.

На 2-м месте - EA Sports FC 25, а на 3-м - Elden Ring. Call of Duty: Black Ops 6 опустилась на 4-е место, что стало ее самой низкой позицией за несколько недель, а возможно, и с момента релиза.

В середине топ-10, как обычно, собрались игры от Nintendo, Mortal Kombat 11 с 13-го места поднялась на 8-е, а последние два места заняли Cyberpunk 2077 и Minecraft (Switch). .