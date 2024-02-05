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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 025 оценок

Hogwarts Legacy в Steam получила скидку

KAMA33
Новости

Поклонники вселенной Гарри Поттера были в восторге, когда в феврале 2023 года наконец-то вышла игра Hogwarts Legacy. Эта ролевая игра, разработанная студией Avalanche Software, прошла долгий цикл создания.

Hogwarts Legacy впервые открыла перед поклонниками Гарри Поттера возможность исследовать волшебный мир в формате видеоигры. Сюжет игры разворачивается в Хогвартсе в 1800-х годах, ведя игроков в увлекательное приключение студента, раскрывающего древнюю и опасную тайну. Игра предлагает обширный сюжет и несколько концовок, зависящих от выборов и действий игрока, включая использование заклинаний.

Удивительно, что игра высокого уровня в мире Гарри Поттера появилась только в 2023 году, учитывая колоссальную популярность книг и фильмов. Тем не менее, судя по новостям продолжение Hogwarts Legacy уже находится в разработке.

Сейчас Hogwarts Legacy продается в Steam со скидкой 40% , но только до 11 февраля.

3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
DeadRemix

А к чему эта новость то?)Уже были скидки на эту игру.. и даже больше..Мб теперь про каждую более менее известную игру делать такие новости?

3
PersonaR8

Вы только опомнились))

1
DrZoiberg

бабла с хомячков на хайпе подняли, теперь надо заработать на простолюдинах

1
HITMAN 5

Видно дуньку 11-го числа уберут официально, решили скидку сделать на последок мож кто купит.

1
MrVACUUMM

Было бы не плохо , если уберут

0
r23dom

игру взломали через неделю после выхода

0
askazanov

И на фига она из Стима, там есть русская озвучка??! А вот за бесплатно не из стима - есть ! )))

0
Vurdalak

Казуальная игра?

-1
Nifize

Киберспорт чел

1
Vurdalak Nifize

Не верю.

-1
ogg_enjoyer Nifize

если взять то какая боёвка в игре, и арена, то можно и киберспортом это обозвать

0