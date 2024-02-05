Hogwarts Legacy в Steam получила скидку

Поклонники вселенной Гарри Поттера были в восторге, когда в феврале 2023 года наконец-то вышла игра Hogwarts Legacy. Эта ролевая игра, разработанная студией Avalanche Software, прошла долгий цикл создания.

Hogwarts Legacy впервые открыла перед поклонниками Гарри Поттера возможность исследовать волшебный мир в формате видеоигры. Сюжет игры разворачивается в Хогвартсе в 1800-х годах, ведя игроков в увлекательное приключение студента, раскрывающего древнюю и опасную тайну. Игра предлагает обширный сюжет и несколько концовок, зависящих от выборов и действий игрока, включая использование заклинаний.

Удивительно, что игра высокого уровня в мире Гарри Поттера появилась только в 2023 году, учитывая колоссальную популярность книг и фильмов. Тем не менее, судя по новостям продолжение Hogwarts Legacy уже находится в разработке.

Сейчас Hogwarts Legacy продается в Steam со скидкой 40% , но только до 11 февраля.