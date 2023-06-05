Игрок Hogwarts Legacy указывает на сюжетную дыру с кроватями в замке ©

Пользователи высоко оценили бои в Hogwarts Legacy, а замок Хогвартс также получил большое признание, поскольку многие геймеры оценили уровень детализации его дизайна и планировки. Однако, похоже, что дизайн замка не идеален, поскольку один из фанатов указывает на странную сюжетную дыру в его кроватях.

Пользователь TheSerpentLord сообщил, что количество NPC в Hogwarts Legacy значительно превышает количество кроватей, доступных в игре. Игрок утверждает, что бродил по Общим залам в Hogwarts Legacy, когда понял, что количество персонажей в одном только Большом зале намного превышает количество кроватей, даже если учесть доступные спальни во всех четырех факультетах. TheSerpentLord отмечает, что замок Хогвартс всегда густонаселен, но количество кроватей не отражает общего числа студентов.

Некоторые игроки упоминают, что в Хогвартсе, скорее всего, есть дополнительные комнаты, которые гораздо больше, но снаружи они не кажутся такими большими. Большинство игроков подразумевают, что с помощью магии возможно все, а один пользователь упоминает, что общая комната Пуффендуя особенно мала.



Это сообщение породило удивительное количество дискуссий, включая дискуссию об общем счете за отопление замка Хогвартс. В целом, похоже, что несоответствие кроватей общему количеству студентов не является большой проблемой для поклонников игры.



Даже несмотря на то, что количество кроватей может не точно отражать количество учеников, Hogwarts Legacy наполнено другими деталями, которые пользователи могут найти интересными.