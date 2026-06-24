"Лицензию могут отозвать в любой момент": Voices38 высказался после последнего взлома

После появления в сети версии Hogwarts Legacy Complete без защиты Denuvo хакер под псевдонимом Voices38, прокомментировал ситуацию вокруг цифровых лицензий и DRM-защиты.
Hogwarts Legacy ранее уже дважды распространялась в Epic Games Store в рамках бесплатной раздачи, что позволило игрокам добавить её в библиотеку без покупки, так в чем смысл взлома?
По его словам, игрокам важно помнить, что даже при наличии купленной или полученной бесплатно копии игра остаётся частью цифровой экосистемы, где доступ к ней не всегда является полностью постоянным.
В частности, он отметил:
You were gifted a license that can be taken at any given point. Also requires internet connection to get a denuvo token. This release works entirely offline forever.
— подчёркивая, что лицензия теоретически может быть отозвана, а для работы защиты Denuvo требуется подключение к интернету для получения токена активации.
В то же время Voices38 указал, что версия без Denuvo не зависит от онлайн-активации и может работать полностью офлайн, что, по его мнению, делает её более устойчивой в долгосрочной перспективе.
Следует отметить важность «классического» взлома, поскольку он позволяет запускать игры полностью автономно, без онлайн-активации и зависимости от серверов издателя. На фоне DRM, включая Denuvo, в некоторых проектах поэтапно внедряется система временных лицензий с онлайн-токеном, требующим проверки примерно раз в 14 дней. Отмечается, что одной из первых таких схем с регулярной онлайн-проверкой стали игры от 2K Games, что в свою очередь может создать проблемы для будущих гипервизор-взломов.
Ну что , Господа Пираты , пожелаем нашему Капитану , что бы удача всегда была на его стороне и он продолжил радовать нас и дальше . Главное что бы корпораты не потопили нашу шхуну , как это случилось с одним мореходом .
Вот это надо печатать на лбу каждого комментатора, который тут говорит "зачем взламывать, стоит копейки жи" и т.д.
красавчик круз, не хуже нео
Вот и я того же мнения! Только " физическая" копия , без привязки к интернету твоя, а все где нужен интернет для запуска - ты просто берёшь в аренду, а аренда уж слишком дорогая получается...
Обычно разрабы удаляют этот мусор, но и без неё в теории лицензию могут отозвать и первые эта гугл и эпл, по этому там лучше ничего не покупать жулики и воры, остался ещё вопрос к другим площадкам пока ещё не замарались, но с учётом что они продаёт лицензию никто гарантий не даёт.