"Лицензию могут отозвать в любой момент": Voices38 высказался после последнего взлома

После появления в сети версии Hogwarts Legacy Complete без защиты Denuvo хакер под псевдонимом Voices38, прокомментировал ситуацию вокруг цифровых лицензий и DRM-защиты.

Hogwarts Legacy ранее уже дважды распространялась в Epic Games Store в рамках бесплатной раздачи, что позволило игрокам добавить её в библиотеку без покупки, так в чем смысл взлома?

По его словам, игрокам важно помнить, что даже при наличии купленной или полученной бесплатно копии игра остаётся частью цифровой экосистемы, где доступ к ней не всегда является полностью постоянным.

В частности, он отметил:

You were gifted a license that can be taken at any given point. Also requires internet connection to get a denuvo token. This release works entirely offline forever.

— подчёркивая, что лицензия теоретически может быть отозвана, а для работы защиты Denuvo требуется подключение к интернету для получения токена активации.

В то же время Voices38 указал, что версия без Denuvo не зависит от онлайн-активации и может работать полностью офлайн, что, по его мнению, делает её более устойчивой в долгосрочной перспективе.

Следует отметить важность «классического» взлома, поскольку он позволяет запускать игры полностью автономно, без онлайн-активации и зависимости от серверов издателя. На фоне DRM, включая Denuvo, в некоторых проектах поэтапно внедряется система временных лицензий с онлайн-токеном, требующим проверки примерно раз в 14 дней. Отмечается, что одной из первых таких схем с регулярной онлайн-проверкой стали игры от 2K Games, что в свою очередь может создать проблемы для будущих гипервизор-взломов.