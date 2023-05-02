На этой неделе Hogwarts Legacy появится на PS4 и Xbox One, патч первого дня готов ©

После запуска на ПК, PS5 и Xbox Series X|S Hogwarts Legacy наконец-то выходит на PS4 и Xbox One, релиз назначен на эту неделю, а патч первого дня уже готов, предназначенный для дальнейшего улучшения опыта в день запуска игры.

Как сообщалось ранее, дата выхода Hogwarts Legacy на PS4 и Xbox One назначена на 5 мая 2023 года. Тем временем уже доступен патч 1.02, поэтому он будет интегрирован в цифровую версию и может быть загружен сразу же при запуске также для физических. Это значительное обновление на 29,3 ГБ для PS4, хотя неясно.

Патч должен улучшить игровой процесс и производительность, повысить стабильность. Как мы видели, уже на трех платформах, на которых она была запущена, Hogwarts Legacy показала себя даже лучше, чем ожидалось, превысив оценки Warner Bros на 256%.