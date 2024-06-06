"Ну как там игры-сервисы?" - пользователи смеются над Warner Bros. на фоне Director's Cut для Hogwarts Legacy

Сегодня издание Bloomberg выпустило материал касательно деятельности студии Rocksteady, в котором журналисты рассказали о том, чем занята студия на данный момент. Оказалось, что Warner Bros. отправила Rocksteady помогать с разработкой Director's Cut для Hogwarts Legacy.

Учитывая то, что источники Bloomberg обычно очень надежные и новость, вероятно, правдивая, пользователи не отказали себе в удовольствии уже сейчас посмеяться над издательством, которое лишь недавно говорило о том, что одиночные ААА-игры "нестабильны" и что "компания будет инвестировать в игры-сервисы, мобильные и бесплатные игры". И все это было сказано на фоне 22 миллионов проданных копий одиночной Hogwarts Legacy.

По словам пользователей, отправка Rocksteady на поддержку однопользовательской игры другой студии, которая вышла полтора года назад, вместо доработки их собственной игры-сервиса, которая вышла всего несколько месяцев назад - это буквально роспись издательства в собственном поражении и признание провала своей стратегии.

Их основным проектом должен быть Отряд самоубийц, но, очевидно, они полностью от него отказались. Мне любопытно, какая часть оставшегося контента будет выпущена, потому что я сомневаюсь, что на данный момент все готово.

Rocksteady: Эй, посмотрите, насколько успешна Hogwarts Legacy. Мы думаем, что наши таланты лучше всего подходят для однопользовательских игр, которые принесут вам много денег.



WB: Вы можете сделать либо Willy Wonka Battle Royale, либо Mortal Kombat Hero Shooter.

Ну что ж, поздравляю WB с переводом одной из лучших студий в команду поддержки.



В любом случае, любой бонусный контент для HL приветствуется, возможно, долгожданный чемпионат по квиддичу увидит свет.

Превращение Rocksteady из крупнейшего производителя игр про супергероев в студию поддержки совершенно удручающе.

Так же Bloomberg сообщила о том, что Rocksteady после Suicide Squad хочет заняться одиночной игрой и уже предлагает издательству различные идеи на этот счет. Остается лишь надеяться, что в Rocksteady еще остались толковые кадры, которые смогут сделать достойную одиночную игру, а Warner Bros. действительно осознала провал своей стратегии с ориентацией на игры-сервисы и мобильные игры и даст своим студиям шанс сделать действительно качественные одиночные игры без ориентации на выкачивание денег из пользователей. Иначе издательство ждут и другие провалы вроде того, что случился с Suicide Squad.