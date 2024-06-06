"Ну как там игры-сервисы?" - пользователи смеются над Warner Bros. на фоне Director's Cut для Hogwarts Legacy

Сегодня издание Bloomberg выпустило материал касательно деятельности студии Rocksteady, в котором журналисты рассказали о том, чем занята студия на данный момент. Оказалось, что Warner Bros. отправила Rocksteady помогать с разработкой Director's Cut для Hogwarts Legacy.
Учитывая то, что источники Bloomberg обычно очень надежные и новость, вероятно, правдивая, пользователи не отказали себе в удовольствии уже сейчас посмеяться над издательством, которое лишь недавно говорило о том, что одиночные ААА-игры "нестабильны" и что "компания будет инвестировать в игры-сервисы, мобильные и бесплатные игры". И все это было сказано на фоне 22 миллионов проданных копий одиночной Hogwarts Legacy.
По словам пользователей, отправка Rocksteady на поддержку однопользовательской игры другой студии, которая вышла полтора года назад, вместо доработки их собственной игры-сервиса, которая вышла всего несколько месяцев назад - это буквально роспись издательства в собственном поражении и признание провала своей стратегии.
Их основным проектом должен быть Отряд самоубийц, но, очевидно, они полностью от него отказались. Мне любопытно, какая часть оставшегося контента будет выпущена, потому что я сомневаюсь, что на данный момент все готово.
Rocksteady: Эй, посмотрите, насколько успешна Hogwarts Legacy. Мы думаем, что наши таланты лучше всего подходят для однопользовательских игр, которые принесут вам много денег.
WB: Вы можете сделать либо Willy Wonka Battle Royale, либо Mortal Kombat Hero Shooter.
Ну что ж, поздравляю WB с переводом одной из лучших студий в команду поддержки.
В любом случае, любой бонусный контент для HL приветствуется, возможно, долгожданный чемпионат по квиддичу увидит свет.
Превращение Rocksteady из крупнейшего производителя игр про супергероев в студию поддержки совершенно удручающе.
Так же Bloomberg сообщила о том, что Rocksteady после Suicide Squad хочет заняться одиночной игрой и уже предлагает издательству различные идеи на этот счет. Остается лишь надеяться, что в Rocksteady еще остались толковые кадры, которые смогут сделать достойную одиночную игру, а Warner Bros. действительно осознала провал своей стратегии с ориентацией на игры-сервисы и мобильные игры и даст своим студиям шанс сделать действительно качественные одиночные игры без ориентации на выкачивание денег из пользователей. Иначе издательство ждут и другие провалы вроде того, что случился с Suicide Squad.
Ошибка выжившего, в успехи Hogwarts Legacy с играла два фактора, очень известная франшиза и относительно неплохая игра. Если бы не это продажи были бы меньше.
Не в защиту игр сервисов пишу, просто успех очень сложно спрогнозировать, много факторов должно сложиться
Тяжело было спрогнозировать провал хогвартса, потому что слишком большая база фанатов у вселенной. Игра вышла вполне выше среднего, но ничего выдающегося. Мне как фанату зашло, но от второй части жду значительных улучшений уровня различий первого и второго ведьмака, тогда можно будет студию действительно похвалить.
Игр по Гарри Поттеру не было очень давно. А таких как Хогвартс, вообще никогда. Одной атмосферы ГП уже хватило чтобы продаться.
Так в этом и непонимание. Есть франшиза нормальная, так бери делай годные продукты и оно само себя продаст. Сейчас не 90ые. Игроков достаточное количество и любая сингл игра в хорошем качестве, окупится многократно
ну да очень сложно. Первая игра по ГП с открытым миром, прям нереально успех было спрогнозировать
Из контекста не выдерай, в придложении с прогнозированием про Hogwarts Legacy не чего не сказано. мой тейк про
это в целом про успех игры, а не конкретно Hogwarts Legacy, есть много хороших игр и при этом у них слабые или средние продажи.
Свежий пример: Hi-Fi Rush
Не свежий пример: Prey (2017) , тот же dishonored 2 тоже средние продажи, тут много можно добавить.
Вот к слову пример игры по киновселеной (давольно известной, конечно не как Гарри Поттер, но всё же) : Mad Max (2015) тоже средние продажи при хорошей игре. крч размусоливать тут можно долго.
При этом надо вспомнить как перед релизом игры, хейтеры Джоан Роулинг на весь интернет пиарили игру, большой информационый фон + популяная вселеная + не плохая игра = Успех. Кто может повтарить такое или сделать больше?
я знаю ответ, это GTA6. При условии что они смогут сделать хорошую игру. Что я хочу сказать Мало сделать хорошую игру, надо что бы по больше об этой игре узнали и тогда возможно будет = Успех.
А что общего у современных поделок и настоящих игр сервисов? Ничего. Игра сервис это Wow, Quake Live, Payday 2, Warframe
Любая онлайн доильня с батлпассом своего рода игра сервис в большей или меньшей степени
Из того, что ты перечислил, играбельный только wow, остальное лишь однообразные дрочильни на пару вечеров. Кроме классических мморпг и нет нормальных игр-сервисов по факту, т.к. в большинстве своём это скучные сессионки с крайне малым количеством контента.
Абсолютно согласен, ВоВ - это не дрочильня, а вторая работа, где с каждым патчем и обновлением все твои достижения и успехи множатся на "0", ну и единственная отрада сюжетка, после Лича скатываться, а после шадоулендса начала пробивать очередное дно.
А блюмберг толко фигнёй страдает, нет конечно я знал что это жёлтая газета, но блин посто предела нет // Алексей Крамаренко
Челы которые против сундуков и шмоток, хвалят игру с сундуками и шмотакми.
Жиза // Алексей Крамаренко
А разницу между сундуками в сингл-игре и сундуками-крутками ты не понимаешь? С таким же успехом можно и ведьмака 3 обосрать, там же тоже сундуки и шмот.
Да только тебе не надо за них платить.
Вижу, ты очень умный. Давай объяснишь, какая там будет разница, а я\мы - послушаем.
Ну, как не нужно - в Хогвартсе тоже есть донат издание со шмотками.
HL якобы успешна только потому что про Хогвартс толком нет игр (не беру во внимание мусор на мобилки). А те игры , что есть, про Гарри Поттера уже устарели и окаменели, как останки динозавров. Сама игра имеет посредственный, тягомотный сюжет, кучу однотипных побочек и миллион одинаковых, безхарактерных NPC. Так что пусть сидят в "поддержке"))
Как всегда не рф и директор скат не будет продаваться
Большего бреда в жизни не видел, это же желтуха галимая
WB все правильно делают, пусть хоть чем-то полезным займутся, пока деньги на дошик зарабатывают.